Os duques de Sussex divulgaram, esta terça-feira, o postal de Natal da família, onde Archie é o grande destaque.

"Bom Natal e Feliz Ano Novo da nossa família para a vossa" lê-se no cartão, onde o bebé de sete meses caminha em direção à câmara fotográfica e onde Harry e Meghan Markle surgem sorridentes em segundo plano, junto à Árvore de Natal.

O cartão terá sido enviado a amigos e instituições e agora publicado no Twitter.

Here’s a beautiful message from the Duke and Duchess and Archie. ❤️❤️ pic.twitter.com/xrcUFV0ciy