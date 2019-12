Legendary Tigerman

Galeria Zé dos Bois, Lisboa

25 de dezembro

Com pouca vontade de ficar sozinho em casa na noite de Natal, The Legendary Tigerman vai, como é já tradição, obrigar a sala da ZDB a suar e a queimar todas as calorias ingeridas com o seu elétrico e contagiante blues rock. Nada melhor do que, depois de um stressante dia a visitar familiares, a trocar prendas e a ver o Frozen com a prima mais nova, descomprimir com o homem que é sinónimo de rock‘n’roll em Portugal.

DJ Tennis

Lux Frágil, Lisboa

25 de dezembro

Não, não é código de vestimenta: o italiano DJ Tennis (o desporto, não aqueles que se calçam) vai celebrar o Natal no Lux Frágil. Evento aconselhado para todos aqueles que precisam de desenjoar os ouvidos saturados de Mariah Carey e da sua All I Want for Christmas is You ou do Michael Bublé com a eletrónica experimental e surpreendente do italiano. Também Hnrq, Yen sung e DJ Senior Vasquez vão marcar presença na discoteca de Santa Apolónia para cantar as janeiras.

Capitão Fausto

Musicbox, Lisboa

25 de dezembro

Desta vez, os Capitão Fausto vão sair debaixo das saias da mãe e cumprir a tradição anual e natalícia de celebrar o aniversário do seu baterista Salvador Seabra na sala do Musicbox. Sob o advento do seu mais recente álbum, A Invenção do Dia Claro, a banda de Alvalade convida todos os seus fãs para beber um digestivo e digerir o peru (ou o polvo, depende das casas, já se sabe) feito pela avó numa festa que, intitulada Salvador – Um Aniversário, promete durar até às seis da manhã com o DJ set da Cuca Monga.

Die Hard & Die Hard 2

Piano Bar, Aveiro

25 de dezembro

Se pensarmos em companhias

de Natal, uma figura surge-nos logo na cabeça: Bruce Willis. Todos sabemos que o melhor filme de ação e de Natal de sempre é Die Hard , em que o heroico John McLane salva a sua mulher e outros reféns das garras de cruéis terroristas alemães liderados por Hans Gruber, interpretado por Alan Rickman. Para celebrar este épico natalício, o Piano Bar, em Aveiro, vai passar o filme original e a sua sequela. Depois da sessão de cinema, inevitavelmente, festa.

Missa do Galo

CAAA, Guimarães

24 de dezembro

Natal não é só música ligeira, e em Guimarães poderão ter a oportunidade de partir a loiça de Natal da tia Lurdes que está exposta no CAAA, com a ajuda de três bandas portuguesas. Os jovens iniciantes do garage rock, Gator, The Alligator, o stoner rock com laivos psicadélicos dos Jesus the Snake e o experimentalismo eletrónico de Ivy. A entrada custa 10 euros com a oferta de uma bebida. No final vai haver DJ set de Van Basten & Los Sharkes Boiler Room.

Home Alone - 90s & 00s Xmas Party

Titanic Sur Mer, Lisboa

Há quase 20 anos, os pais de Macaulay Culkin deixaram-no sozinho em casa e a sua vida mudou para sempre. Hoje em dia, se o ator americano, protagonista de filmes como Party Monster ou Richie Rich, fosse deixado por sua conta, de certeza que iria procurar companhia ao Titanic Sur Mer e dançar ao som dos melhores êxitos dos anos 1990 e início dos anos 2000, enquanto recordava os hits que o acompanharam na sua infância enquanto um dos atores mais promissores da sua geração.

Vaginas Convulsivas

ODD, Coimbra

24 de dezembro

É importante experimentar coisas novas – ficar preso à rotina pode levar ao cansaço e à saturação até das nossas práticas favoritas. Por isso, recomendamos passar a noite de véspera de Natal com o conjunto de electro punk intelectual psychedelic style, os Vaginas Convulsivas, e o DJ Carlos Dias, que se autointitula como o “Fabulástico Tocador de Discos”. Uma noite que promete passos de dança quase tão bons como os daquele tio depois de abrir a segunda garrafa de Trinca Bolotas.

Noite de Natal:

Rui Vargas

Indústria Clube, Porto

25 de dezembro

Rui Vargas, um dos mais antigos e aclamados DJ’s portugueses, veste a pele de PT (Personal Treiner), coloca a fita na cabeça para que o suor não lhe escorra sobre os olhos, e obriga todas as pessoas que se dirigirem ao Indústria Club, o mais antigo club do Porto, a mexerem-se até queimarem todas as calorias adicionais adquiridas nas festas natalícias.