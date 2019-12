O corpo de um homem que desapareceu, na passada quinta-feira, no Rio Paiva, em Castro Daire foi localizado, esta quarta-feira, avança a SIC Notícias.

Recorde-se que o homem estava a operar uma retroescavadora, que acabou por cair ao rio Paiva, na Estrada Nacional 2, na sequência de um aluimento de terras.

A retroescavadora acabou por ser localizada na segunda-feira. Já esta terça-feira, graças à descida do caudal do rio, os mergulhadores conseguiram procurar dento do veículo e acabaram por localizar o corpo do homem.