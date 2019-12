Para as crianças: Plasticina Orgânica

A maior fatia do orçamento de Natal vai para os mais novos. E é aqui que se vê também uma maior quantidade de plástico. A plasticina orgânica é um brinquedo amigo do ambiente. Os ingredientes são de origem alimentar – farinha, água, sal, óleos vegetais e corantes naturais. As cinco cores vêm separadas em caixas que podem ser depois reutilizadas e até podem ir ao micro-ondas. A embalagem exterior é de papel 100% reciclável. Pode ser comprado nas lojas EcologicalKids, em Lisboa e no Porto. 26,99€

Ecocinzeiro para evitar beatas no chão

A partir de setembro do próximo ano, quem deitar beatas para o chão pode ser multado. A pensar nas pessoas que não têm nas resoluções de ano novo deixar os cigarros, a rede portuguesa Biataki criou cinzeiros de bolso feitos em cana de bambu, plantada em Portugal, e uma rolha de cortiça – uma prenda que pode reduzir as dezenas de beatas que são deitadas para o chão todos os dias. O ecocinzeiro está à venda em vários sites e na loja Sapato Verde, na Rua das Chagas, em Lisboa. 3,00€

Calçar sustentabilidade

Um mundo verde nos pés, de muitas cores. A marca As Portuguesas surgiu com um novo conceito que “não deixa descalça a sustentabilidade do planeta”. É a primeira marca do mundo de chinelos de cortiça, com materiais provenientes de sobreiros que são descortiçados a cada nove anos, sem que nunca sejam cortados. No início, a marca tinha apenas chinelos, mas hoje já existem botas, botins, sapatos, ténis e mules – produtos que podem ser comprados na loja online da marca ou na loja Overcube, na Avenida da Liberdade. Desde 69,90€

Planta em vaso de cortiça

Para os amantes de plantas, ou para quem fala várias vezes sobre o quanto gostava de ter um vaso em casa, a opção ideal para o Natal é um vaso feito de cortiça, com a planta já incluída. A marca Life in a Bag tem várias opções: manjericão, tomilho, rúcula, orégãos, salsa ou até mesmo morangos, um amor-perfeito ou um pinheiro. O vaso é feito de cortiça impermeável e vem com uma tampa, também de cortiça. Todas as opções podem ser cultivadas dentro de casa. As plantas estão à venda em vários pontos do país, basta ir ao site. Desde 8,00€

Natal a granel: kit de banho

A loja Maria Granel, o primeiro espaço em Portugal destinado ao desperdício zero, lançou os kits de Natal a granel. Há seis opções e uma delas é para o banho. No pacote está incluído um champô sólido, um desodorizante natural, uma lufa – esponja de origem vegetal – e um sabonete feito apenas com óleos essenciais biológicos. “A casa de banho é uma fonte de desperdício por natureza, vamos acumulando inúmeras embalagens de plástico”, lê-se no site. Os produtos podem ser comprados nas lojas de Alvalade e Campo de Ourique. 28,00€

Olhos postos na sustentabilidade

Óculos de sol ecológicos: a marca Joplins só tem óculos feitos de bambu – e a melhor parte é que têm garantia vitalícia. Lojas como a Fair Bazaar e a Papua Market já têm estes produtos à venda. A Joplins diz usar o bambu, porque este é um material que existe em abundância e, mesmo depois de cortado, continua a crescer normalmente. Além disso, estes óculos de sol têm nove camadas de proteção. Desde 89,00€

Workshop de horta biológica

Nem é preciso sair de casa para conseguir esta prenda: basta comprar o workshop de horta biológica no site da Odisseias. O presente é válido para duas pessoas. O workshop dura três horas, é dado em Sintra e o objetivo é aprender a fabricar uma pilha de composto e perceber as noções básicas de fertilização das culturas. A ideia tem o carimbo da EcoLifeExperience, que disponibiliza experiências para os que pretendem implementar critérios ecológicos e sustentáveis no seu dia-a-dia. 29,99€

Para cães e gatos: Champô Sólido

Os animais também merecem prendas no Natal e, além do tradicional boneco ou fato para o frio, é possível oferecer aos cães e gatos produtos amigos do ambiente. Para o banho, a Mind the Trash tem champô sólido, produzido de forma artesanal e feito com ingredientes 100% naturais. Para lá de conter 70% de óleos vegetais, este produto tem a opção vegana e a opção não vegana – com mel e camomila. Este champô é produzido pela Loial,

o primeiro laboratório artesanal autorizado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). 9,90€