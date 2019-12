E se não andássemos todos a encanar a perna à rã?

Resistir esforçadamente à adversidade é possível – os portugueses sabem-no bem demais –, mas tal sacrifício tem de ter um sentido tangível a curto prazo.

Se alguma lição o processo do Brexit nos deu foi o facto de, com razão ou sem ela, mais valer ter uma posição clara e decidida sobre um determinado assunto do que, como popularmente se diz, andar a encanar a perna à rã.

A clareza dos propósitos, seja em política, seja no exercício de uma qualquer tarefa ou profissão, ou mesmo na vida privada e afetiva, é um fator essencial para a credibilização das atitudes e propósitos.

Em geral, as pessoas a quem as nossas atitudes se dirigem preferem saber ao que vamos e poucas são as que gostam de ver nas nossas atitudes algum jogo escondido ou mesmo jogo nenhum.

Na vacuidade e na confusão de propósitos afundam-se, afinal, mais cedo do que tarde, os que não projetam uma direção certa para o que vão fazendo.

Um dos males que afetam hoje a vida cívica em muitas partes do mundo é a indefinição de propósitos dos que, defendendo em teoria princípios justos, acabam por não os traduzir na prática ou, pior, por os contradizer de forma mais ou menos clara.

Estamos no Natal e talvez por isso não tenham faltado piedosas declarações e anúncios sobre o apoio aos sem-abrigo.

Não tenho dúvidas de que algo será feito e que algumas dessas pessoas, deserdadas das famílias, dos amigos, do Estado, do mundo, encontrarão alguma ajuda e poderão mesmo recomeçar de novo.

Que isso seja possível!

O problema não se resolve, porém, todos o sabemos, apenas deste modo.

Parece algo hipócrita, reconheçamos, procurar soluções pontuais para quem já caiu no fundo do abismo e continuar a ignorar as condições económicas e sociais que produziram – e produzem sempre – muitas dessas quedas.

Como aceitar com esperança a resolução de alguns destes casos e permanecer alheado, por exemplo, da desproporção entre salários e rendas de casa nas grandes cidades e que afetam sobretudo os mais jovens.

E não, não me estou a referir apenas aos muitos que recebem o pequeníssimo salário mínimo. Reporto-me também a essa outra grande fatia de trabalhadores qualificados – alguns doutorados, mestres e licenciados – a quem são pagos, mais ou menos, mil euros mensais.

É que, se o salto para o abismo dos sem-abrigo é, ainda, uma situação radical e que afeta apenas um número limitado de pessoas, a situação dos jovens que não se conseguem autonomizar, apesar de alguns deles desenvolverem trabalhos qualificadíssimos, dedicarem horas e horas da sua vida ao trabalho para além do horário legal e continuarem, ainda assim, a aperfeiçoar os seus conhecimentos, começa a ser dominante.

E, sobre isso, o mais que nos sobra são discursos.

Por essa razão, assistimos ainda ao esforço de muitos pais que, podendo reformar-se, o não fazem para continuar a apoiar esses filhos que, fora da emigração, não encontram solução nem lugar próprio.

Ou não se autonomizam dos pais ou têm de o fazer de um modo radical, indo trabalhar para outros mundos e fazendo, longe, outras famílias que pouco irão conhecer aquelas que deixaram.

Vamos iniciar um ano novo e era bom, portanto, que soubéssemos para onde verdadeiramente vamos, ou querem que sigamos.

O pior de tudo é continuar de novo, dia após dia, sem rumo ou sem esperança.

Cuidado, pois outros – como aconteceu a propósito do Brexit – poderão começar a indicar um caminho certo, mesmo que perigoso e fraudulento.