O PSD terá menos cerca de 30 mil militantes aptos a votar nas diretas de janeiro face a 2018, com um universo de 40476 eleitores. O pagamento de quotas poderá permitir um encaixe financeiro à volta de 600 mil euros para o partido, segundo estimativas feitas ao i por várias fontes sociais-democratas.

Normalmente, a receita de quotas anuais do PSD situa-se à volta dos 300 mil euros (ou menos). Desta vez, e por se tratar de um ato eleitoral há mais 20 mil militantes com quotas em dia do que é habitual. O valor anual da quota é de 12 euros, exceto para a JSD (que paga seis euros anuais), reformados com pensões muito baixas (até um IAS 435,76 euros), ou em casos de doença incapacitante.

O prazo pagamento as para eleições diretas de 11 de janeiro terminou no domingo à noite e os números (provisórios) apontam para 40476 militantes aptos a escolher um novo presidente social-democrata para os próximos dois anos: são menos 29923 pessoas nos cadernos eleitorais num universo de 107374 militantes, ou seja, não chega aos 40%.

Nas eleições diretas de 2018, que colocaram frente-a-frente Rui Rio e Pedro Santana Lopes, os números foram bem diferentes: 70385 pagaram as quotas, ainda que só tenham ido às urnas 42655 (cerca de 60%) dos cadernos eleitorais. A diminuição dos cadernos acabou por resultar, em parte, do novo sistema de pagamento de quotas, com regras muito específicas de comprovativos de morada para quem tinha dados desatualizados. Houve quem encarasse este sistema como uma forma de Rui Rio tomar o partido mais pequeno. Mas o líder do PSD e recandidato lembrou que as novas regras foram implementadas para acabar com “vigarices”, leia-se pagamentos de quota em massa para condicionar resultados. Luís Montenegro, seu adversário, chegou a defender que era mais difícil pagar uma quota no PSD do que abrir uma conta bancária, tal não era a burocracia (com comprovativos de faturas com menos de 3 meses, por exemplo). Pelo caminho, a sua candidatura denunciou um pagamento de quotas anormal em Boticas – 110 em dois dias – e quer garantir, com a intervenção do conselho de jurisdição nacional, que não houve irregularidades nos pagamentos, com acesso privilegiado de quem apoia Rio, noticiou o Expresso. No Conselho de Jurisdição já está o processo de Boticas.

No balanço provisório, com atualizações pendentes de quotas pagas por cheque, percebe-se que os distritos do Porto (7633), Lisboa Área Metropolitana (5751), Braga (5660) e Aveiro (4342) representam 57,7% dos cadernos eleitorais. Nesta lista, Rio até pode levar vantagem por ter a maioria dos líderes distritais consigo, mas Montenegro tem vantagem em algumas concelhias decisivas. Em Lisboa, Miguel Pinto Luz leva larga vantagem.

As áreas com menos militantes com quotas em dia são as de fora da Europa (10), Europa (99) e Madeira (104). Neste último caso, o processo teve alguns pontos de divergência porque no PSD/Madeira é possível pagar as quotas em dinheiro vivo na sede, situação que, em tese, está vedada ao comum dos militantes no Continente. Por isso, a Madeira, que costuma ter mil a dois mil militantes nos cadernos eleitorais com quotas em dia está reduzida a 104.

Com um caderno eleitoral reduzido e três candidaturas no terreno – Rio, Montenegro e Miguel Pinto Luz – a eleição a uma primeira volta parece difícil, porque, mesmo com alinhamentos de dirigentes distritais para as candidaturas, não é líquido que as estruturas os sigam. Do lado de Rio acredita-se que a vitória pode chegar à primeira volta. Do lado de Luís Montenegro a convicção é igual, mas a seu favor. A palavra está, agora, do lado dos militantes.