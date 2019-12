“Ano novo, vida nova”, e a maioria dos portugueses seguem a máxima à risca. No entanto, isso não significa que o programa de festas represente gastos extra. Aliás, de acordo com um estudo da Cetelem, há cada vez mais portugueses a aproveitarem a quadra festiva do Natal e da passagem de ano para desfrutar de “alguns dias de descanso fora de casa”. E de acordo com o mesmo documento, em relação ao ano passado há “um crescimento de 3% em relação aos portugueses que pretendem passar férias fora de casa neste período”.

A região Norte é a mais atrativa nesta altura do ano, com 60% dos inquiridos a dizerem que vão passar férias neste ponto do país. O sul é a segunda região com mais adeptos (17%), seguido das ilhas (15%) e do centro (8%). Os restantes inquiridos admitem passar férias no estrangeiro.

O certo é que há quem continue a querer assinalar esta data e quem queira ir para fora, por isso não é de estranhar que as perspetivas dos hoteleiros apontem para uma ocupação elevada. A explicação é simples: as viagens tanto no país como para o exterior continuam a ser uma aposta de muitos portugueses nesta época.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) indica que, para o réveillon, a taxa de ocupação será igual ou pior do que a de 2098. Para 82% dos inquiridos, a taxa de ocupação irá situar-se entre os 70% e os 100% (estando para 40% dos inquiridos entre 90% e 100%).

Já o preço médio por quarto deverá rondar entre os 215 e os 230 euros. No entanto, há zonas em que os valores poderão ser superiores. É o caso da Madeira, cujo preço médio por quarto deverá fixar-se entre os 270 e os 290 euros – o destino foi eleito pelo site European Best Destinations como o melhor destino para se despedir deste ano.

O Porto surge, segundo o mesmo site, em sexto lugar, com destaque para a celebração na Avenida dos Aliados, com entretenimento musical e fogos-de-artifício. Já Lisboa surge em 12.o lugar, com o Terreiro do Paço a ser considerado um “gigantesco salão de festas para as comemorações do Ano Novo”.

Outras modas

Mas nem todos desejam passar a noite de passagem de ano fora. Há quem prefira ir a uma festa – e, nesse caso, encontrar a roupa ideal para a ocasião é o desafio que se coloca. É perante este cenário que os vários sites de aluguer marcam pontos nesta noite, uma vez que permitem alugar vestidos, malas e acessórios de luxo a preços reduzidos. Estão disponíveis vários modelos, adequados a diferentes tipos de cerimónia. Alugar um carro para chegar à festa mais badalada também é possível. Basta estar disposto a pagar por uma limusina ou até por um carro clássico nessa noite.

Mas não é preciso gastar muito dinheiro para ter uma passagem de ano “à maneira”. Fazer uma festa em casa, ir para casa de amigos ou optar por animação de rua são algumas soluções que estão facilmente à mão e que satisfazem os portugueses que querem cumprir à risca o seu orçamento familiar, sem gastos extra.

Vestidos

Alugar roupa para a noite de fim de ano está a tornar-se uma prática comum em Portugal. As mulheres são as principais clientes de um negócio que dá prioridade aos vestidos. E são várias as ofertas. Existem sites destinados a este fim que contam com dezenas de vestidos de marcas tão desejadas como Valentino, Moschino e Galliano ou Carolina Herrera, entre muitas outras. Os preços variam consoante a plataforma mas, por norma, conte com uma redução de preço significativa em relação ao custo de aquisição.

Malas

Tal como acontece com os vestidos, também é possível alugar malas e outros tipos de acessórios. A ideia é combinar o aluguer dos acessórios de marcas de luxo como DVF, Valentino, Self Portrait, Cynthia Rowley, Raoul ou Tadashi Shoji. Os preços variam consoante os sites e as marcas. Já quem pensa em viajar também pode alugar uma mala para esse fim.

Carros

Se realmente quer impressionar nessa noite, para uma chegada em grande impõe-se o aluguer de uma limusina. Mas se preferir também pode alugar um carro clássico. Em Portugal, já existem mais de 100 opções para alugar, entre carrinhas Volkswagen “pão de forma”, clássicos e limusinas, através da plataforma BookAClassic. Trata-se de um conceito inspirado na economia de partilha, em que os veículos disponibilizados são taxados à hora.

Barcos

Desde veleiros a iates, quase todo o tipo de barcos está disponível para alugar nas marinas de norte a sul do país. E aqui há ofertas para todos os gostos, desde o aluguer de uma embarcação para um simples passeio na noite de passagem de ano até barcos onde pode realizar festas particulares e que ganham maior relevo numa noite como esta. É possível alugar um veleiro por um dia ou por poucas horas. Lisbon By Boat e Taguscruise são algumas das empresas que prestam estes serviços.

Autocaravanas

Se preferir uma versão mais aventureira, então a autocaravana pode ser uma opção para estes dias. O preço varia consoante a plataforma de aluguer, mas nesta altura poderá beneficiar de um valor mais baixo. No entanto, há casos em que, para a época baixa, o período mínimo de aluguer é de três dias. As autocaravanas têm disponíveis alguns artigos, mas é possível alugar extras como um GPS, uma prancha de surf ou até internet sem fios, entre muitas outras possibilidades.