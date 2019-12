A Carclasse, líder na venda de veículos ligeiros de passageiros da marca Mercedes-Benz em Portugal, prepara-se para fechar 2019 como o seu melhor ano de sempre, ultrapassando, pela primeira vez na sua história, a mítica barreira dos 200 milhões de euros em volume de faturação. A Carclasse representa as marcas Mercedes-Benz, smart, Jaguar e Land Rover, sendo ainda oficina autorizada Tesla para reparação de chapa e pintura. Possui instalações a norte do país (Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Barcelos e Famalicão) e em Lisboa.

Ao i, o diretor-geral da Carclasse, João Caxaria Santos, fala “do melhor período de sempre para a empresa.” E acrescenta: “O ano decorreu sob o signo do crescimento, em todas as marcas e segmentos, tendo já no fecho de novembro a Carclasse faturado mais de 180 milhões de euros, o que representa uma subida de 24 milhões de euros, ou seja, mais 15% em comparação com o mesmo período do ano passado”. O responsável não tem dúvidas e aponta para um volume de negócios “perto dos 210 milhões de euros” a ser atingido até 31 de dezembro.

Os dados do concessionário impressionam pelo ritmo de crescimento, superior ao do próprio mercado nacional. Até novembro, a Carclasse já contabilizava 4580 unidades vendidas, repartidas por 4020 das marcas Mercedes-Benz e smart e 560 das marcas Jaguar e Land Rover. Usando como referência as unidades vendidas de automóveis Mercedes-Benz, a Carclasse cresceu este ano 8,7% face a 2018, o que representa uma subida superior à média da rede de concessionários Mercedes-Benz, fixada, por esta altura, nos 5% – um desempenho em claro contraciclo com o mercado nacional, em que a venda de veículos ligeiros de passageiros caiu 2,9%. “A evolução favorável dos negócios da empresa deve-se à estratégia de investimentos que a Carclasse faz nas diversas marcas que representa: equipas exclusivas, instalações dedicadas e premium e um serviço à medida de cada cliente”, esclarece João Caxaria Santos. O ano de 2019 ficou marcado pelo importante aumento da área dedicada à Mercedes-Benz no edifício da Avenida Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, e pela inauguração de instalações próprias para a Jaguar e Land Rover no mesmo local. Abriu ainda um novo espaço dedicado à venda de automóveis usados e oficina autorizada para as marcas Jaguar e Land Rover, localizado no Parque das Nações.

Aposta no mercado dos usados

João Caxaria Santos sublinha que a “aposta no mercado de veículos usados é uma aposta estratégica para a Carclasse”, acrescentando que “esta área tem um grande potencial e poderá significar uma boa rentabilidade para a empresa”. O novo espaço Mercedes-Benz Certified e a nova unidade Jaguar Land Rover Approved, na Expo, permite aos clientes adquirir automóveis usados com garantias das próprias marcas e em condições excecionais. “Esta é igualmente uma forma de encontrarmos uma nova solução para os clientes que não podem ou não querem investir num automóvel novo”, esclarece João Caxaria Santos.

Atenção crescente ao serviço de pós-venda

O diretor-geral da Carclasse realça a importância do serviço de pós-venda que, neste momento, representa um valor de faturação na ordem dos 38 milhões de euros. Pelas oficinas da Carclasse já passaram este ano mais de 58 500 viaturas das marcas Mercedes-Benz e smart e mais de 5800 das marcas Jaguar e Land Rover. As reparações de viaturas da marca Tesla também registaram crescimentos de dois dígitos. Em 2019 houve igualmente um reforço significativo das equipas de call center, permitindo diariamente contactar mais de 1300 clientes, para aferir a satisfação dos mesmos e as suas necessidades e oferecendo soluções que contribuem para simplificar a vida destes em matéria de mobilidade. Com o crescimento, também o número de colaboradores da Carclasse tem vindo a aumentar. Neste momento, a empresa emprega mais de 520 pessoas, mais 140 trabalhadores nos últimos dois anos, visando reforçar a qualidade dos diversos serviços prestados. Segundo o responsável, “para os resultados alcançados muito contribuiu a força da equipa Carclasse, constituída por pessoas dedicadas e empenhadas na satisfação do cliente”. Fruto do crescimento, a equipa Carclasse é cada vez mais jovem, mas muito experiente, integrando 33% dos seus colaboradores os quadros da empresa há pelo menos dez anos. “Com o objetivo de customer dedication, existem equipas exclusivamente dedicadas a cada uma das marcas que representamos, seja para vendas ou após-venda”. João Caxaria Santos esclarece ainda que “cada marca tem uma equipa própria, tanto ao nível de direção/chefias como de demais colaboradores, permitindo que o cliente tenha sempre a atenção de profissionais especializados nas diversas áreas”.

Confiança em alta para 2020

Os objetivos da Carclasse para 2020 já estão fixados. João Caxaria Santos continua a olhar em sentido ascendente e deixa uma garantia: “Estamos focados na melhoria dos nossos serviços, tanto nas vendas como no após-venda e, sobretudo, no apoio ao cliente”, apontando como meta o aumento da atividade e da faturação nos serviços de concessionário e oficina de Lisboa. Refere ainda que “o próximo ano será marcado pela consolidação de processos e pela adoção de práticas que permitam aprofundar a eficiência da empresa e a eficácia das equipas”.