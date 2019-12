O movimento nos portos comerciais portugueses caiu 6,4% até outubro de 2019, em comparação com igual período do ano passado. No total, os portos em território nacional movimentaram cerca de 72,9 milhões de toneladas, um total global de perdas de quase 5,7 milhões de toneladas. O porto de Sines é o responsável por 92,2% destas perdas.

Viana do Castelo, Leixões e Aveiro são os únicos portos a apresentar um comportamento positivo no período em análise, com Leixões e Aveiro a registarem as suas melhores marcas de sempre. Os portos de Viana do Castelo, Leixões e Aveiro registaram variações homólogas de +21,9%, +3,5% e +1%, respetivamente. De salientar que Leixões e Aveiro atingem as suas melhores marcas de sempre com 16,5 milhões e 4,6 milhões de toneladas movimentadas, respetivamente.

Ainda assim, estes números não conseguem anular o desempenho negativo dos restantes, que totalizam um global de cerca de -5,7 milhões de toneladas. Sines é um dos principais responsáveis pelo desempenho negativo, com quebras de quase -6,9 milhões de toneladas nos mercados da carga contentorizada (devido às perturbações laborais observadas no terminal XXI), carvão e petróleo bruto. Os restantes portos apresentam comportamentos negativos que se refletem num total de perdas de quase -5,7 milhões de toneladas, sendo Sines responsável por 92,2%, ou seja, -5,2 milhões de toneladas, correspondente a -13%. Lisboa, Figueira da Foz e Setúbal registam quebras de cerca -1,9%, -7,3% e -1,9%, respetivamente.

Apesar da quebra, o porto de Sines continua a liderar no movimento global portuário, não obstante os recuos verificados nos últimos meses, com uma quota de 47,8% (-3,6 pontos percentuais face ao que detinha no período homólogo de 2018), seguido de Leixões (22,6%), Lisboa (13%), Setúbal (7,4%) e Aveiro (6,4%).

No que respeita ao movimento de navios, os dez primeiros meses de 2019 observaram um acréscimo de 0,4% no número de escalas (8984 escalas) e uma diminuição no volume de arqueação bruta de -0,8% (para cerca de 171,5 milhões). Os portos de Viana do Castelo, Douro e Leixões e Lisboa foram os únicos portos que registaram um crescimento no número de escala: +14,6%, +0,7% e +7,2%, respetivamente.