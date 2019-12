A Altice Portugal já recuperou mais de 90% dos clientes afetados pelo impacto das depressões Elsa e Fabien. Num comunicado emitido esta segunda-feira, a empresa anunciou ainda que vai manter o Gabinete de Crise ativo, bem como equipas especializadas na zona Centro com um milhar de técnicos e operacionais nas regiões afetadas.

“5 dias depois do início das Depressões Elsa e Fabien que afetaram o território português, mais de 90% dos clientes impactados já foram repostos pelas equipas da Altice Portugal. Neste momento, os distritos onde se verifica maior afetação são Viseu, Coimbra, Guarda, Aveiro e Vila Real, sendo que ao longo dos últimos dias o impacto se fez sentir também de forma significativa em Bragança, Braga, Porto, Viana do Castelo e Grande Lisboa”, começa por referir a Altice Portugal, frisando ainda o profissionalismo dos seus operacionais e relembrando os fatores que não permitem a intervenção destes técnicos.

“A Altice Portugal enaltece o profissionalismo, dedicação e trabalho do mais de um milhar dos seus operacionais que se mantém no terreno, já há vários dias seguidos, apesar das condições meteorológicas muito adversas. Estas equipas veem o seu trabalho limitado por vários fatores que não permitem a intervenção, sobretudo na zona centro do país, como é o caso das zonas com planos de emergência municipal, ou em áreas completamente intransitáveis por perigo de derrocadas ou por se encontrarem alagadas. As equipas têm assim visto o seu trabalho no terreno ser dificultado também pelas condições de segurança que têm de ser garantidas e que são, em muitos casos, fatores impeditivos para aceder à reposição de alguns clientes”, explica a empresa.

A Altice Portugal explica ainda que decidiu manter o contingente operacional ativo no território durante a quadra natalícia “para levar a cabo a reposição de serviços para que, assim que seja possível intervenção no terreno, a mesma seja levada a cabo. Paralelamente, a Altice Portugal reforçou as equipas de atendimento ao cliente de modo a acompanhar a todo o momento as necessidades no território”.

A empresa relembra ainda que a recuperação dos serviços tem estado dependente de fatores externos como a energia, "cuja reposição tem contribuído de forma considerável para o aumento da rapidez na recuperação de sites da Altice Portugal em todo o país". “A Altice Portugal não pode deixar de salientar o trabalho levado a cabo pela EDP e pelas suas equipas, que viram as suas infraestruturas e serviços também duramente afetados nestes dias”.

“Atendendo à dimensão da catástrofe a Altice Portugal lamenta não estar a garantir a habitual taxa de concretização de novas instalações, uma vez que está compreensivelmente a privilegiar a reposição de serviços aos clientes afetados”, remata a empresa de telecomunicações.