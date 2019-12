A pegada humana do que consumimos

Numa altura em que a consciência ecológica é mais vincada do que nunca e se tornou uma marca de como as empresas tentam relacionar-se com os clientes, é preciso exigir mais.

Um processo inédito nos EUA, movido por famílias congolesas, acusa cinco grandes tecnológicas de serem cúmplices da exploração de crianças nas minas de onde sai mais de metade do cobalto usado a nível mundial, do fabrico de smartphones às baterias dos carros elétricos. Trazemos-lhe nesta edição a história deste caso e destas crianças, empurradas pela pobreza para trabalhos pesados, algumas a partir dos seis anos de idade, a troco às vezes de nem um dólar por dia – e que continuam a ser elos invisíveis em cadeias de fornecedores que alimentam negócios bilionários, nos últimos anos movidos também pela urgência em descarbonizar a economia. Empresas que por muito que se arroguem ter códigos de ética e responsabilidade social, lavam com a facilidade as mãos do que se passa nos túneis da RD Congo. “A falha em implementar políticas para travar os trabalhos forçados infantis nas minas de cobalto é um ato intencional para evitar acabar com o lucro de ter cobalto barato”, alega a queixa apresentada pela ONG International Rights Advocates. A denúncia não é nova e importa não esquecer que o cobalto também é usado nas indústrias mais tradicionais, incluindo na refinação de combustíveis fósseis, pelo que não adiantará apenas exigir responsabilidade às tecnológicas ou pensar que o problema é novo e está apenas nos telemóveis. Numa altura em que a consciência ecológica é mais vincada do que nunca e se tornou uma marca de como as empresas tentam relacionar-se com os clientes, é preciso exigir mais, rótulos mais detalhados e que digam exatamente o que compramos e com que pegada humana, para que as empresas não possam demitir-se das suas responsabilidades em toda a linha e revelem o que fazem para mudar esta realidade. Não só nesta área, mas em todas as que nos últimos anos têm sido denunciados continuados abusos, como a indústria de vestuário e a suas toneladas de roupa barata. E que agora, quando passar o Natal, serão mais uma vez colocadas aos montes nas lojas para os saldos. Não chega pensar que poderão ir para a reciclagem. Numa fábrica qualquer lá longe, como nas minas lá longe na RD Congo, a exploração continua.