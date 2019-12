O ator britânico Tony Britton morreu este domingo, aos 95 anos de idade. Nascido em Birmingham, começou a carreira no teatro aos 18 anos. Foi mobilizado para a II Guerra Mundial e regressaria depois ao teatro, já na década de 50, tornando-se conhecido no grande ecrã com os filmes Operation Amsterdam, Sunday Bloody Sunday e The Day of the Jackal. Na televisão entrou em séries como Don’t Wait Up e Robin’s Nest. “Um maravilhoso ator e comediante”, recordou o colega e também ator Peter Egan, citado pelo Guardian.

"O nosso pai, Tony Britton, morreu esta manhã. Grande ator, realizador”. Foi esta a mensagem que a apresentadora Fern Britton escreveu no Twitter na manhã deste domingo, 22 de dezembro, a informar da morte do pai. Além de Fern, teve mais dois filhos: o ator Jasper Britton e o argumentista Cherry Britton.