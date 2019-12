O Liverpool ganhou ao Flamengo, este sábado, e venceu o Mundial de Clubes. Ambas as equipas chegaram aos 90 minutos sem golos marcados, depois de um nulo registado e o jogo seguiu para prolongamento. Roberto Firmino, avançado brasileiro do Liverpool, marcou o golo que deu a vitória à equipa inglesa, na primeira parte do tempo completementar.

O Liverpool é campeão do Mundo, depois de ter conquistado a Liga dos Campeões e a Supertaça Europeia em 2019. Por outro lado, Jorge Jesus perdeu a oportunidade de ganhar o terceiro título pela equipa brasileira, no espaço de um mês, e de se tornar o primeiro técnico português a treinar uma equipa vencedora do Mundial de Clubes.