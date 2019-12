O Sporting venceu o Portimonense, este sábado por 2-4. Apesar de a equipa orientada por António Folha ter começado o jogo em vantagem, depois de ter marcado o primeiro golo da partida aos 16 minutos, com um penálti de Jackson Martínez e aos 31 minutos um autogolo de Mathieu os ter colocado ainda com mais vantagem sob os leões, o Sporting acabou por dar a volta à partida.

Ainda antes do intervalo, aos 37 minutos, Luciano Vietto marcou, encurtando assim a distâncias no marcador. Mas foi na segunda parte que realmente se deu uma reviravolta na pontuação e o Sporting garantiu a chegada à final four da taça da Liga. Camacho marcou aos 77 minutos, Gonzalo Plata aos 83, fazendo o 3-2 e Luiz Phellype, garantiu o resultado final.

Com este resultado, o Sporting garantiu o primeiro lugar do grupo C, com seis pontos, e assegurou o apuramento para a final four desta Taça da Liga.