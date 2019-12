Um cidadão britânico foi detido, este sábado, em Lisboa, pela Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação de Investigação Criminal. O homem de 25 anos é procurado por homicídio, tentativa de homicídio e roubo pelas autoridades britânicas desde 2017 e é considerado "muito perigoso e violento", segundo anunciaram as autoridades, através de um comunicado.

O homem encontrava-se em fuga há dois anos, "tendo deambulado por outros países até se ter fixado em Portugal, onde se encontrava há poucos meses", pode ler-se na nota da PJ.

A Polícia Judiciária, em estreita colaboração com as autoridades policiais do Reino Unido, localizou e deteve o referido indivíduo na zona de Lisboa.

Presente ao Tribunal da Relação competente, ficou a aguardar pelos ulteriores termos do processo de extradição em prisão preventiva, até ser entregue à autoridade requerente.