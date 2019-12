O Governo anunciou este sábado a abertura do concurso para contratar para o SNS os médicos que terminaram a especialidade na segunda fase deste ano. Ao todo foram abertas 482 vagas nos hospitais e centros de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, "trata-se de um número recorde de vagas para um concurso de 2.ª época e que garante a colocação de todos os recém-especialistas."

Das 482 vagas, 120 são para médicos de família, 16 na área da saúde pública e 346 na área hospitalar. Em comunicado, a tutela refere que o despacho dos ministérios da Saúde, das Finanças e da Modernização do Estado e da Administração Pública "vai permitir reforçar os serviços hospitalares em 346 postos de trabalho, nomeadamente em especialidades como a Medicina Interna, com 40 vagas, anestesiologia (33 vagas), pediatria (28 vagas), ginecologia-obstetrícia (21), oftalmologia (16), ortopedia (14), entre outras."

Será preciso esperar para perceber se o reforço será atingido. Nos últimos anos têm ficado desertas um quarto das vagas para recém-especialistas. No primeiro concurso deste ano ficaram por preencher 350 das 1254 vagas abertas nos hospitais e nos centros de saúde.

Procuram-se médicos de família, sobretudo na região de Lisboa e Vale do tejo

De acordo com o aviso publicado ao final de sexta-feira em Diário da República, das 120 vagas para especialistas em Medicina Geral e Familiar, 21 são na região Norte, 12 na região Centro, 6 no Alentejo, 11 no Algarve e 70 na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde atualmente faltam mais médicos. Dos 655 mil utentes sem médicos, 487 mil pertencem a centros de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo. A região com melhor cobertura de médico de família é há largos anos a região Norte, onde 98,9% dos utentes têm médico atribuído.

Os médicos têm cinco dias úteis para concorrer. O concurso está aberto não só aos médicos que terminaram a especialidade em outubro mas também a médicos especialistas de épocas anteriores que não tenham vínculo de trabalho com o Estado.