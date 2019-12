A circulação dos comboios de longo curso da Linha do Norte, que liga a capital à cidade do Porto, está suspensa, este sábado, devido aos estragos provocados pela depressãoe Elsa, anunciou fonte oficial da CP - Comboios de Portugal, citada pela agência Lusa fonte.

"Até haver condições" para retomar a circulação, nao serão efetuadas viagens ferroviárias de longo curso. Segundo onte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP), a linha ferroviária entre Alfarelos e Ameal Sul está "submersa" desde o final da tarde de sexta-feira, devido à subida do nível das águas da Bacia do Mondego.

Além da linha do Norte, a linha da Beira Alta está também cortada. O embate de comboio Intercidades com uma pedra, na noite sexta-feira, que provocou o descarrilamento do transporte, entre Fornos de Algodres e Gouveia, impediu a circulação, visto "os trabalhos de carrilamento estão a ser dificultados devido à instabilidade do terreno", afirma fonte da CP. "Após o carrilamento e remoção da locomotiva do local, será necessário proceder-se a trabalhos de reparação da via. Esta intervenção deverá estender-se ao longo da manhã de hoje", acrescentam.

Na linha do Vouga, a circulação está também suspensa entre Sernada do Vouga e Aveiro-Vouga, devido a desguarnecimento da via entre Macinhata e Sernada e a circulação no troço entre Eixo e Eirol devido a inundação de via.

Irão ser dados reembolsos aos clientes que tenham comprado bilhetes e pretendam desistir da viagem, devido às perturbações previstas por causa do mau tempo, anunciou a empresa ferroviária.