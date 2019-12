José Mourinho continua a missão de proporcionar uma nova vida ao Tottenham. No regresso do treinador português a Inglaterra, esperava-o um desafio no mínimo espinhoso, uma vez que os spurs, com 12 jornadas da Liga inglesa cumpridas, somavam apenas 14 pontos e encontravam-se atirados para o 14.o lugar na tabela. Desde esse momento passaram cinco jogos a contar para a prova caseira e o cenário já é, de resto, bem diferente. O emblema londrino escalou uns impressionantes 9 lugares na classificação, estando já em zona europeia – seguindo-se agora a luta para estar cada vez mais próximo do pódio. Esta batalha vai começar, aliás, já neste fim de semana, com nova prova de fogo para Mou e companhia, que recebem no domingo o Chelsea. Atualmente, blues e spurs, no 4.o e 5.o lugar, respetivamente, estão separados por apenas três pontos. Ambos seguem, ainda assim, a 20 ou mais pontos do imbatível Liverpool, líder isolado da prova, com 49.

O dérbi de Londres, que vai fechar a ronda 18 da Liga inglesa, irá acontecer, de resto, em momentos distintos para as duas equipas. Se, por um lado, o Tottenham segue com motivos para sorrir – Mou conta apenas com uma derrota até agora na Liga inglesa, precisamente no regresso a Old Trafford, diante da sua antiga equipa Manchester United –, no caso do Chelsea, a situação é diferente. Nos últimos cinco jogos na Premier League, os blues somam quatro derrotas e apenas uma vitória. A situação agravou-se de tal forma que, no último fim de semana, em que voltou a marcar passo na competição, após ter perdido, por 1-0 em Stamford Bridge, ante o AFC Bournemouth, Frank Lampard não poupou críticas ao seu plantel. “Os adeptos não se devem entusiasmar se estamos a trocar dez bolas entre os quatro defesas. Esta não é uma equipa que eu queira treinar”, lamentou o antigo internacional inglês e atual treinador dos blues.

Super CR7 com foco na final da supertaça

Em Itália não se fala noutra coisa a não ser no golaço de Cristiano Ronaldo. A Juve venceu, na quarta-feira, a Sampdoria (2-1), em jogo inaugural da ronda 17 da Liga italiana, e colocou-se na liderança, com mais três pontos do que o Inter, que só entra este sábado em campo. Com o jogo empatado a uma bola, o astro português fez o 2-1 final, marcando pelo quinto jogo consecutivo. Mais: o cabeceamento de CR7 está a correr mundo devido à sua impulsão após cruzamento de Alex Sandro. Em grande forma, o capitão das quinas já prepara a final da Supertaça de Itália, prova que irá disputar este domingo, em Riade (Arábia Saudita), ante a Lazio. A Vecchia Signora é campeã em título da competição, naquele que foi o primeiro troféu conquistado por Cristiano Ronaldo desde que chegou a Turim.

Já em França, uma referência para o encontro entre o Mónaco, de Leonardo Jardim, e o Lille, neste sábado, que fecha a jornada 19 da Ligue 1. Os monegascos, de Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias, seguem no 9.o posto, enquanto o Lille, de Renato Sanches, Tiago Djaló, José Fonte e Xeka, fecha o pódio.

Este será, de resto, o segundo jogo entre as duas equipas esta semana, depois de o Mónaco ter sido eliminado, na terça-feira, da Taça da Liga francesa ao perder (0-3) na receção ao Lille, nos oitavos-de--final da prova.