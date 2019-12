Amanhã, por entre a lufa-lufa das compras natalícias, pode ser que ainda haja uns pacientes corajosos a demandar os estádios onde se desenrola a jornada final da Taça da Liga. Como Bruno Lage já avisou que vai dar tanta importância à deslocação a Setúbal como deu à ida à Covilhã, e com o Vitória de Guimarães a precisar, provavelmente, só de um empate caseiro frente aos leões da serra, o maior açambarcador destes troféus ficará bisonhamente fora do play-off.

Numa estranha cumplicidade lisboeta, também o Sporting se prepara para o pior, já que não depende de si próprio. Desloca-se a Portimão com menos um ponto que Rio Ave e Portimonense – vantagem clara para os rapazes de Vila do Conde, que terão, nos Arcos, a visita do Gil Vicente. A vitória garante-lhes desde logo o apuramento, sendo os minhotos os únicos do grupo a somar duas derrotas em dois jogos e, portanto, também os únicos já eliminados.

O Braga tem tudo na mão. Vai a Paços de Ferreira a precisar apenas de um empate e com a ideia agradável de ver as meias-finais e a final desenrolarem-se na Pedreira, o que é sempre um acicate. Por seu lado, os pacenses também podem afirmar o mesmo: isto é, que têm tudo na mão. Vendo bem, se baterem os bracarenses, serão eles a seguir em frente.

Domingo, além do grupo atrás citado, resolve-se o grupo D e só há dois candidatos: Chaves e FC Porto, que se defrontam em Trás--os-Montes – ambos com duas vitórias, mas com os dragões a não necessitarem mais do que um empate, já que têm vantagem na diferença de golos. Para os flavienses, só a vitória serve.

E assim, numa altura do ano em que os portugueses têm mais que fazer, a Taça da Liga arrasta-se tristemente numa mediocridade de dar dó. Nem o bacoco título de campeão de inverno atribuído ao vencedor parece entusiasmar treinadores e jogadores. E assim se entende como águias e leões estão com pé e meio fora de uma competição que desprezaram de forma evidente. Talvez caiba ao FC Porto uma maior dose de ambição. Afinal, trata-se de um troféu que falta no museu das Antas e que ainda a época passada fugiu por entre os dedos de Sérgio Conceição. A realidade, essa, não é camuflável. Cada vez são menos aqueles que ligam à Taça da Liga. O que não augura grande futuro.

Taça da liga

jogos amanhã

Marítimo-Penafiel 15H00

Portimonense-Sporting 17H00

Rio Ave-Gil Vicente 17H00

Vitória FC-Benfica 20H00

Vitória SC-Covilha 20H00

jogos domingo

Santa Clara-Casa Pia 15H00

Paços Ferreira-Braga 17H00

Chaves-FC Porto 19H15

