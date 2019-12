Ainda hoje, não existe a certeza do que a 22 de dezembro de 2009 pode ter provocado aquele incêndio num prédio quase abandonado da Praça da Alegria, em Lisboa. Quase, porque na cave funcionava o mais antigo clube de jazz da Europa, o Hot Clube de Portugal. Certo é que as chamas se propagaram pelo edifício e que, na tentativa de as extinguir, a água usada pelos bombeiros acabou por inundar a cave. O incêndio que destruiu e inutilizou a icónica sala faz no domingo 10 anos.

Nessa altura, a direção, presidida por Inês Homem Cunha (que ainda hoje se encontra na frente do Hot Clube), tinha sido nomeada há pouco mais de três meses. “Ainda estávamos a perceber como é que se havia de gerir este espaço quando de repente o coração do Clube, que é o clube propriamente dito, ardeu”, confessa. “Há um antes e um depois [do incêndio] o que não é, necessariamente, mau”.

Desse incêndio – apesar de desconhecidas as causas, Inês aponta para o facto de o edifício estar degradado e a ser habitado por sem-abrigo que podem ter causado um curto-circuito que espoletou o incêndio – foi possível recuperar um contrabaixo e um piano, que se encontrava bastante danificado e hoje não passa de uma peça de museu.

Dez anos depois desse fatídico dia, a mulher que continua à frente do Hot Clube continua à procura de desfazer alguns dos mitos criados após o incêndio. “O Hot Clube ocupava a cave desse edifício, o resto do edifício estava de devoluto, completamente vazio”, explica. “Em tempos o clube ocupou todo o espaço do edifício com a escola, mas em 1996 a escola mudou-se para Alcântara. Tudo o que era material didático e do núcleo museológico já se encontrava neste edifício. O que se perdeu era o que estava no clube, como o piano e outros materiais muito significativos que estavam nesse espaço e que ficaram inutilizáveis ou muito danificados. Mas o resto das coisas do clube, material de ensino e do museu, já estava Alcântara, portanto não lhe aconteceu nada.”

Os dias que seguiram o acidente foram, segundo recorda, “de perplexidade e de vontade de arranjar uma solução”. A direção recebeu várias propostas para mudar o clube para outro espaço, mas estava convicta de que só haveria futuro para o Hot Clube na Praça da Alegria.

A solução estaria umas portas abaixo. Luís Hilário, programador do espaço, conhecia uma loja que pertencia à Câmara de Lisboa e que se encontrava desocupada. A câmara, que desde o incêndio se oferecera para ajudar na reconstrução do espaço, demorou algum tempo a oferecer uma resposta, mas acabou por aceitar esta hipótese.

Com um novo espaço disponível para a mudança, ficava a faltar o desenho do projeto. A falta de verbas do Hot Clube dificultou a contratação de um arquiteto, mas, “felizmente”, os irmãos arquitetos Aires Mateus, frequentadores assíduos deste espaço, ofereceram-se para tomar conta do projeto.

Viver fora de portas Entre a criação do projeto, aprovação da câmara e a recuperação do espaço passaram-se cerca de dois anos. Neste interregno uma coisa era certa para os seus dirigentes: mesmo sem um espaço físico fixo, as atividades e concertos promovidos pelo Hot Clube teriam de continuar.

“Aproveitámos a disponibilidade de muitas instituições, que disseram que nos cediam o espaço nestes dois anos, e acabámos por fazer concertos por toda a cidade durante esse período”, recorda Inês Homem Cunha. Apesar de o espaço físico estar impedido “não consideramos que o Hot Clube estivesse fechado nessa altura”.

E explica que, apesar de tudo, foi como se o espaço nunca tivesse deixado de existir: “Os sócios continuaram a pagar quotas, continuou a haver espetáculos e concertos, simplesmente não havia um espaço físico permanente. Houve vários espaços onde fizemos concertos, mas tudo com esta perspetiva de que eram coisas pontuais só para o clube se manter ativo, continuar a falar-se e a juntar-se sobre esse chapéu que é o Hot Clube”.

O investimento do renascer deste clube histórico fez-se com ajudas financeiras da Câmara Municipal de Lisboa, que na altura investiu 200 mil euros para que deram ao Hot Clube “capacidade para se reorganizar e recomeçar a sua atividade”, conforme dizia Inês Homem Cunha à agência Lusa em 2009. Dos bolsos dos próprios membros, foram investidos cerca de 40 mil euros.

Antes e depois de um incêndio O acontecimento de 22 de dezembro de 2009 levou os membros do Clube a repensar a sua abordagem e mudar o seu foco, concentrando as atenções da escola e no passar de testemunho para uma geração mais nova. “A escola é fundamental na atividade do Hot Clube, criámos novas formas de aprendizagem, novos cursos e novas soluções. Esta questão fez com que repensássemos tudo e começássemos de novo. Queiramos dinamizar ambos os braços. Tanto a escola como o clube renasceram com outra energia e com outra força.”

Com cursos a partir dos 10 anos, a juventude é um foco especial desta instituição. “Queremos muito investir nesta nova geração de pessoas que sabem ouvir e que aprendem em cima do que ouvem, que tocam instrumentos e que estão ativos no mundo da música”.

Mas não foi só isso que mudou para o Hot Clube. Atualmente, o espaço funciona também como uma editora, que lança discos de diversos concertos ao vivo gravados no local, edita livros e acolhe diversas palestras.

Existe um antes e um depois do incêndio, e certamente haverá puristas que partilham o mesmo sentimento de Chet Baker, que no seu álbum seminal, Chet Baker Sings, cantava “there will never be another you”. Porém, a vida continua e poderemos sempre continuar a ir ao Hot Club celebrar o jazz.