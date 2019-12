Uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias levou à morte de um homem e ao corte da circulação no IC2, em São João da Madeira, em Aveiro, segundo declarações de uma fonte da GNR à agência Lusa.

O alerta para o acidente foi registado às 15h30. A vítima mortal é o condutor da viatura ligeira, um homem de 65 anos, que ficou encarcerado no interior do automóvel, tendo o óbito sido declarado no local.

Pelas 17h00, a estrada encontrava-se cortada nos dois sentidos.