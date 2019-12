O acordo do Brexit, que Boris Johnson alcançou em outubro com a União Europeia, foi esta sexta-feira aprovado no Parlamento britânico graças à nova maioria conservadora obtida pelo primeiro-ministro nas recentes eleições. A proposta foi aprovada com 358 votos a favor e 254 contra.

Agora, o projeto de lei, que define a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de janeiro de 2020, tem de passar pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes. Esta votação aprova também a proibição de prolongar o período de transição para além de 31 de dezembro de 2020.

Antes da votação, Boris Johnson tinha realçado que aquele se trata do “momento” de atuarem “juntos” e “escrever um novo capítulo na história do país".