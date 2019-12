O The Guardian acabou com o mistério e, esta quinta-feira, divulgou os nomes que faltavam na lista anual sobre o top100 dos melhores jogadores do Mundo. A um ranking que já contava com três portugueses – Bruno Fernandes, João Félix e Bernardo Silva – junta-se agora Cristiano Ronaldo.

O jogador da Juventus surge em quarto lugar, na lista que é liderada por Lionel Messi. O segundo lugar é ocupado por Van Dijk e o pódio fica completo com Sádio Mané.

Recorde-se que Bernardo Silva ficou à porta dos primeiros 15, com o 16.º posto no ranking. João Félix surgia em 35.º lugar e Bruno Fernandes ocupava a 69.ª posição.

A presença portuguesa aumenta assim para o dobro comparativamente à listagem de 2018, onde apareceram apenas os nomes de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, no 2.º e 68.º lugares, respetivamente.

A votação conta com 239 juízes de 63 países. Esta é a quinta vez que Messi lidera a lista, depois de ocupar o mesmo lugar em 2012, 2013, 2015 e 2017.