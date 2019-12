Tendências para 2020

O mercado saudável continuará a marcar as preferências do público com as subidas mais acentuadas, e nota-se uma exigência cada vez maior na procura sobre a origem e a forma como os produtos são criados e embalados até chegarem ao consumidor final.

Em 2020 teremos, ao que tudo indica, um aprofundar das tendências que têm marcado os últimos anos. Não será por isso preciso uma visita a uma taróloga ou a um bruxo para adivinhar aquilo que os números parecem indicar. Mais do que as cores ou os gadgets amplamente difundidos, existe uma visão macro do mercado e do que se traduz a lei da oferta vs procura. E se alguns serão sobejamente conhecidos, já outros fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia sem darmos por ela. O mercado saudável continuará a marcar as preferências do público com as subidas mais acentuadas, e nota-se uma exigência cada vez maior na procura sobre a origem e a forma como os produtos são criados e embalados até chegarem ao consumidor final.

Também não será novidade a continuada aposta nos carros elétricos com cada vez maior autonomia ou no pontapé de saída do 5G, que nos trará toda uma nova dinâmica e que promete revolucionar as nossas vidas, cada vez mais interativas, mas também mais sujeitas aos perigos da exposição. Na roupa parecem surgir novamente os estampados tie dye, muito usados pelos hippies em décadas passadas, mas também o uso e abuso da palha para bolsas e outros produtos tradicionais. Aliás, estes serão tendência geral no novo ano. Enquanto temos uma sociedade mais moderna, voltamos a procurar o produto artesanal personalizado - como a corda - e será tempo de encontrarmos verdadeiras relíquias no baú lá de casa.

Nos gadgets o Chop Box a tábua de cozinha que faz tudo ou o geo localizador para as chaves. Aliando as novas tecnologias à saúde, teremos também pela primeira vez um chip para a pele que mede o ph ou, por exemplo, o nível de perigosidade da exposição solar. Ou ainda os novos soutiens que planeiam detetar o cancro da mama. Surgirão inúmeros produtos de realidade mista que combinam a virtual com a aumentada, mas 2020 será sobretudo o ano de entrada em força dos “assistentes de casa”. Pequenos sistemas de voz que chegam, como nos filmes, para nos auxiliar nas tarefas, fazer chamadas ou avisar-nos de alguma consulta importante, desenvolvendo um sistema já presente nos telemóveis como se de uma empregada virtual se tratasse.

Marcante será também o crescimento cada vez maior da Economia Colaborativa ou Sustentável. Este é o grande desafio para o mercado em 2020. Sensibilização para uma maior redução do consumo e racionalização dos recursos através da partilha. Diminui o custo e aumenta a ligação entre pessoas cada vez mais procurada. Basta ver plataformas como a Uber ou a Airbnb para percebermos que o novo estilo de vida quer-se com qualidade mas sem desperdícios. Neste novo ano aumentará também o número de pessoas que trabalham através de casa. É uma tendência cada vez mais institucionalizada, que reduz custos às empresas e aumenta a qualidade de vida das pessoas sem perda de produtividade.

Aproveito para desejar um Natal muito Feliz para todos!