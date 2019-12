O importantíssimo debate de hoje na AR

Graças ao empenho de uma equipa de motivados juristas, foi elaborada, sob a liderança de José Ribeiro e Castro, a Petição à Assembleia da República “Legislar o Poder de os Cidadãos Escolherem e Elegerem os seus Deputados”

Os deputados à Assembleia da República vão debater hoje, 20 de dezembro, a importante petição pública “Legislar o Poder de os Cidadãos Escolherem e Elegerem os seus Deputados”. Essa proposta de projeto-lei consiste numa reforma profunda do sistema eleitoral para a Assembleia da República e antevê, tal como a Constituição já prevê há mais de 20 anos, a introdução de círculos uninominais como forma imprescindível de aproximar os eleitos dos seus eleitores. A petição já conta com quase 8 mil apoiantes e peço a todos os leitores que ainda não assinaram que o façam através do link https://peticaopublica.com/pview. aspx?pi=voto-cidadania

Para um debate como este, sobre este assunto crucial para o país, foi decidido pela assembleia que cada partido falará três minutos, o que é absolutamente ridículo numa assembleia onde se gastam, infelizmente, horas sem fim no debate de problemas que nada dizem aos nossos cidadãos, e muitos deles não dizem respeito e em nada afetam Portugal!

Veremos as consequências deste debate sobre um assunto que sem dúvida necessita de uma atuação musculada da sociedade civil, para que uma boa parte dos deputados à Assembleia da República deixem de ser escolhidos de forma ditatorial. Chamo mais uma vez a atenção dos leitores para que o dr. António Costa sufragou em 6 de outubro passado ao eleitorado uma reforma do sistema eleitoral como a que propomos e, numa atitude que considero vergonhosa, tirou-a do seu programa de Governo, repetindo, aliás, o procedimento de 2015!

Muito tenho escrito nestes artigos sobre a importância da reforma do sistema eleitoral como ação indispensável para que:

– Tal como em imensos países desenvolvidos, os deputados não sejam escolhidos de forma ditatorial pelos diretórios dos partidos.

– Na Assembleia da República se discutam os problemas importantes para os cidadãos e que estes assim o decidam.

– Se evitem tragédias político-bancárias como as que assolaram Portugal e em que gente sem escrúpulos contribuiu muito para o aumento da pobreza em todo o país.

– Se escrutine eficazmente o escândalo dos preços da eletricidade e os graves fatores que estão na sua origem.

– Se possa debater a imprescindível reengenharia dos serviços da administração pública, para se travar o processo de degradação contínuo que afeta transversal e gravemente muitos dos seus serviços, com consequências gravíssimas para os cidadãos – por exemplo, na área da saúde e em várias outras, como facilmente se antevia, pois ao introduzir o desproporcionado sistema das 35 horas passou a faltar uma hora de trabalho em cada turno!

– Se debatam formas eficazes de combate à calamidade dos incêndios, não compreendendo eu como não são já há muito os incendiários considerados como terroristas.

– Se debatam as formas de melhorar a justiça. Chamo a especial atenção dos leitores para este assunto crucial. É por demais evidente que, se pretendemos acelerar a resolução dos processos complicados que se arrastam nos tribunais, necessitamos de tribunais com competências específicas.

Vivemos momentos de enorme importância para o desenvolvimento da nossa democracia porque, graças ao empenho de uma equipa de motivados juristas, foi elaborada, sob a liderança de José Ribeiro e Castro, a Petição à Assembleia da República “Legislar o Poder de os Cidadãos Escolherem e Elegerem os seus Deputados”, que defende uma reforma que é a génese das ações com vista à melhoria da qualidade da nossa democracia.

A iniciativa da sociedade civil é crucial para o desenvolvimento deste projeto de grande relevância.

Continuo, por isso, a pedir a todos os leitores que assinem e divulguem esta importante petição através do link https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=voto-cidadania porque, pelo impacto que pode ter na qualidade da nossa democracia, este é um movimento de grande interesse para a nossa sociedade civil.

Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas e ou debatidas através do email porumademocraciadequalidade@gmail.com

Empresário e gestor de empresas

Subscritor do “Manifesto: Por Uma Democracia de Qualidade”