A coragem de Frederico Varandas

Omundo do futebol vive noutra galáxia, com os papagaios de serviço dos clubes a venderem a “sua” verdade nas televisões, procurando esconder os escândalos.

O Sporting continua a viver momentos dramáticos e é preciso tirar o chapéu ao seu presidente, que não tem tido medo de enfrentar os arruaceiros que são capazes de se vangloriar do que aconteceu em Alcochete. Nada de novo no mundo do futebol, onde alguns adeptos do Benfica, sempre que o clube joga contra os leões, continuam a fazer o barulho de um very light, o artefacto que matou um adepto leonino numa final da Taça de Portugal. E o que dizer da falta de coragem para se apurar o que aconteceu nos corredores do Jamor, onde Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, é acusado de ter agredido o seu colega adversário? O que dizer de um treinador, do Belenenses, que não confirmou nem desmentiu essa agressão, tudo em nome das supostas ordens do seu presidente? Digamos que o mundo do futebol vive noutra galáxia, com os papagaios de serviço dos clubes a venderem a “sua” verdade nas televisões, procurando esconder os escândalos. A falta de respeito nos campos portugueses é a norma e poucos têm a coragem para fazer alguma coisa para acabar com a violência fora das quatro linhas. Afinal, os principais clubes portugueses estão um pouco nas mãos das suas claques. Quanto a Frederico Varandas, que tem acabado com muitas das mordomias das claques, precisa de ir mais longe e não disponibilizar bilhetes a granel para as claques. Obrigue cada um desses sócios a ir buscar o seu bilhete e logo verá que muita da contestação desaparece. É que, ao que se diz, por causa de meia dúzia de arruaceiros sofrem todos os outros adeptos. Se o futebol português continuar neste caminho, nunca mais chegará à primeira divisão da Europa. Temos algum jeito para a segunda liga – há quatro equipas ainda na Liga Europa –, mas o caos que se vive entre portas nunca permitirá sonhar mais alto. Ponham ordem no futebol e vão ver que muito mais pessoas irão aos estádios, contribuindo dessa forma para o enriquecimento das equipas.