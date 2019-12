Uma criança, de cinco anos, foi atropelada, esta quinta-feira à tarde, em São Domingos de Rana, Cascais.

Segundo o Cascais24, a criança encontra-se em estado grave e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, juntamente com a mãe, que a acompanhava no momento do acidente e entrou em estado de choque.

De acordo com o mesmo site, o atropelamento terá acontecido numa passadeira.

Para o local foram mobilizados 8 operacionais, apoiados por 5 veículos, dos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, a VMER e a PSP.