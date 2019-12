IV: Uma Nova Esperança (1977)

Há muito, muito tempo, numa galáxia distante... São as vagas coordenadas temporais e geográficas estabelecidas pelo filme com que em 1977 se inaugura uma saga que, entre trilogias, acabará por se prolongar por 42 anos, até Star Wars: A Ascensão de Skywalker (2019). O cenário é o de uma guerra galáctica. De um lado, o Império Galáctico de Darth Vader; do outro, a Aliança Rebelde, liderada pela Princesa Leia (Carrie Fisher), que lhe roubara o plano do seu projeto secreto para um império: a Estrela da Morte. Leia é raptada por Vader, mas R2-D2, onde tinha escondido o plano, consegue escapar para Tatooine, onde acabará vendido a Luke Skywalker que, ao limpá-lo, descobrirá a mensagem de Leia para Obi-Wan Kenobi, Jedi que mais à frente acabará por se tornar seu mestre. É ainda em Tatooine que conhecem Han Solo (Harrison Ford) e Chewbacca (Peter Mayhew), que na Millennium Falcon os hão de transportar até Alderaan, onde se dará o combate contra Darth Vader, que sobrevive à explosão da Estrela da Morte.

Realização:

George Lucas

Argumento:

George Lucas

Personagens:

Luke Skywalker, Han Solo, Princesa Leia Organa, Grand Moff Tarkin, Ben Obi-Wan Kenobi, C-3PO, R2-D2, Chewbacca, Darth Vader, Owen, Beru, Jawa, General Dodonna e General Willard

V: O Império Contra-Ataca (1980)

Três anos depois do final da destruição da Estrela da Morte em que termina o filme de 1977, em O Império Contra-Ataca, que não teve já realização de George Lucas, a Aliança Rebelde continua ameaçada pelo império de Darth Vader, que a procura por toda a galáxia. É aqui que Luke Skywalker começa a ser treinado por Yoda, o Grande Mestre da Ordem dos Jedi, de forma a poder combater o Império Galáctico. Oproblema é que, entretanto, Darth Vader põe em marcha um plano para o capturar.

Realização:

Irvin Kershner

Argumento:

George Lucas, Leigh Brackett e Lawrence Kasdan

Personagens:

Luke Skywalker, Han Solo, Princesa Leia Organa, Lando Calrissian, C-3PO, Darth Vader, Chewbacca, R2-D2, Yoda, Ben Obi-Wan Kenobi e Boba Fett

VI: O Regresso do Jedi (1983)

Depois de uma arriscada missão para resgatar Han Solo das mãos de Jabba the Hutt, os rebeldes partem para uma Endor, uma espécie de lua florestal habitada pelos Ewoks, em órbita da qual foi construída uma segunda Estrela da Morte – ainda mais mortífera do que a primeira. Enquanto Han Solo e a Princesa Leia começam a apaixonar-se, Vader descobre que Luke é filho de Anakin (ele próprio, antes de se ter transformado em Darth Vader). Levará então a cabo todos os esforços para conseguir levá-lo para o Lado Negro da Força, mas acabará ele próprio por morrer. É também neste episódio que morre Yoda, aos 900 anos, ao perder a sua forma física.

Realização:

Richard Marquand

Argumento:

George Lucas e Lawrence Kasdan

Personagens:

Luke Skywalker, Han Solo, Princesa Leia Organa, Lando Calrissian, C-3PO, Chewbacca, Anakin Skywalker, Imperador, Yoda, Darth Vader, Ben Obi-Wan Kenobi, R2-D2, Moff Jerjerrod, Piett

I: A Ameaça Fantasma (1999)

O filme que inicia a segunda trilogia de Star Wars – prequela da trilogia original – recua a 32 anos antes da explosão da primeira Estrela da Morte. Por essa altura, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) é ainda um aprendiz de Jedi, ao lado de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Os dois estão encarregados de proteger a jovem rainha Padmé Amidala (Natalie Portman) na disputa interplanetária em que acabarão por se cruzar com Anakin Skywalker (Jake Lloyd), um jovem escravo que Obi-Wan acabará por aceitar como seu aprendiz. Tudo isto antes da sua passagem para o Lado Negro da Força, altura em que se transforma em Darth Vader.

Realização:

George Lucas

Argumento:

George Lucas

Personagens:

Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Padmé Amidala, Anakin Skywalker, Senador Palpatine, Shmi Skywalker , Sio Bibble, Capitão Panaka, Jar Jar Binks, C-3PO, R2-D2, Yoda, Chanceler Valorum, Boss Nass e Watto

II: Ataque dos Clones

Dez anos depois do final de A Ameaça Fantasma, com a galáxia na iminência de uma guerra civil, Anakin Skywalker, então aspirante a Jedi, protege Padmé Amidala, ex-rainha de Naboo, depois de ter escapado a uma tentativa de assassínio, que Obi-Wan Kenobi começa a investigar ao descobrir que os Jedi estão sob a ameaça de um exército secreto. É aqui que Anakin Skywalker e Padmé se apaixonam.

Realização:

George Lucas

Argumento:

George Lucas e Jonathan Hales

Personagens:

Obi-Wan Kenobi, Padmé, Anakin Skywalker, Dooku, Mace Windu, Yoda, Supremo Chanceler Palpatine, Shmi Skywalker, Jango Fett, Senador Bail Organa, Cliegg Lars, Zam Wesell, Jar Jar Binks, Dormé e Sio Bibble

III: A Vingança dos Sith (2005)

rês anos depois de O Ataque dos Clones, Padmé conta a Anakin que está grávida. Com medo de a perder, Anakin há de matar o mestre Jedi Mace Windu (Samuel L. Jackson). É então que se junta aos Sith, como aprendiz de Darth Sidious. Do Lado Negro da Força haverá de emergir como Darth Vader, um dos mais icónicos vilões da cultura popular do último século. Fica aqui contada a história de um dos personagens que mais tinham marcado a trilogia que com Star Wars: Uma Nova Esperança inaugurara a saga, em 1977.

Três décadas depois da derrota do Império e da morte de Darth Vader, há uma nova ameaça na galáxia – a Primeira Ordem – e um novo vilão: Kylo Ren (Adam Driver). E há novos heróis do lado da Resistência: Rey (Daisy Ridley), que em Kakku, depois de uma batalha, conhece BB-8 e Finn, um stormtrooper que deserta e que haverá de se juntar à Resistência depois de um ataque da Primeira Ordem. Rey e Finn escapam a bordo da Millennium Falcon, ao lado de Han Solo e de Chewbacca. Han Solo acabará por morrer às mãos de Kylo Ren, seu filho e de Leia.

Realização:

J. J. Abrams

Argumento:

J. J. Abrams, Lawrence Kasdan e Michael Arndt

Personagens:

Han Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia, Kylo Ren, Rey, Finn, Poe Dameron, Maz Kanata, Snoke, General Hux, C-3PO, Lor San Tekka, Chewbacca, Capitã Phasma

VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Recuperada exatamente no ponto em que J. J. Abrams a tinha deixado, a história do penúltimo capítulo da saga inicia-se exatamente onde O Despertar da Força tinha terminado. Nesse lugar que Luke Skywalker descrevera como “o mais difícil de encontrar da galáxia” e que escolhera para se isolar, mas onde já Rey tinha sido capaz de o encontrar. Na Variety, escreveu na altura Peter Debruge que era possível saltar este filme (diretamente de O Despertar da Força para A Ascensão de Skywalker). É, ainda assim, neste episódio que Luke desaparece – da mesma forma que desaparecera no final da trilogia original Yoda. Ou seja: fundindo-se com a Força. Depois de ter estado à beira da morte, Leia sobrevive. Os poucos sobreviventes da Resistência terminam a bordo da Millennium Falcon.

Realização:

Rian Johnson

Argumento:

Rian Johnson

Personagens:

Luke Skywalker / Dobbu Scay, Leia, Kylo Ren, Rey, Finn, Poe Dameron, Snoke, Maz Kanata, General Hux, C-3PO, Capitã Phasma, Rose Tico, vice-almirante Holdo, DJ, Yoda (voz)

O final certo de J. J. Abrams

Depois da cena em que, no penúltimo capítulo desta trilogia-prequela de Star Wars, quase que por milagre sobreviveu ao ataque que a Primeira Ordem planeara como o derradeiro para pôr fim à Resistência (resgatada de volta à nave quando é vista a flutuar, no espaço, numa cena que, por mero acaso, acabou por servir como homenagem à atriz Carrie Fisher, que morreu depois de Os Últimos Jedi ter sido rodado mas antes de se estrear), Leia recupera. No final, liderando o que sobra da Resistência a bordo da Millennium Falcon, será já ela a dizer que o necessário para derrotar a Primeira Ordem está a bordo dessa nave. Depois disto, acumulavam-se dúvidas sobre que destino seria dado à personagem no capítulo final. Star Wars: A Ascensão de Skywalker, o capítulo em que os destinos da galáxia são devolvidos a J. J. Abrams (O Despertar da Força): que, se em O Despertar da Força foi capaz de fazer morrer Han Solo às mãos do seu próprio filho, Kylo Ren, também aqui não se viu obrigado a dar a este arco de nove filmes um final diferente daquele que desejava. A tecnologia já o permite, e a ela recorreu para nos devolver uma Leia póstuma, através de imagens de arquivo. Talvez peque este capítulo final pelo excesso de peso que entrega a uma personagem que deixou de ter a suportá-la uma atriz de carne e osso. Mas depressa se reconhecerá a intenção: depois de um Os Últimos Jedi que deixou muitos fãs confusos, J. J. Abrams veio, como no filme que marcou o regresso da saga, em 2015, devolver a Star Wars o que parecia estar já perdido. Com o regresso de Kylo Ren, de um lado, e Rey, Finn e Poe, do outro, que no filme anterior haviam solidificado o seu papel de protagonistas, A Ascensão de Skywalker é um filme a colocar tudo no lugar certo – ou esperado, numa história que se conta já há 42 anos. Um filme a entregar o que dele se esperava – o que os fãs queriam, no fundo. Poderá, em última análise, dizer-se que é sobre isso, porque disso vive, Star Wars. A boa notícia é que, como havia feito já em 2015, J. J. Abrams regressa ao comando a provar a sua mestria em reunir o melhor de dois mundos. E que Star Wars é entretenimento, sim. Mas que com isso não tem de deixar, nem deixa, de ser cinema.