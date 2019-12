A Glovo, uma das empresas de entrega on-demand com um dos crescimentos mais rápidos no mundo, anunciou esta quinta-feira a angariação de 150 milhões de euros (perto dos 167 milhões de dólares) numa ronda de investimentos liderada pelo Mubadala, com o apoio de anteriores investidores como a Drake Enterprises, a Idinvest e a Lakestar. Este último financiamento permite à empresa garantir o status de unicórnio, tornando-a na segunda empresa espanhola a superar uma avaliação de mil milhões de dólares.

A start up de Barcelona, dedicada ao setor das entregas (desde refeições a produtos de mercearias e farmacêuticos), consolidou a sua posição nos vários mercados em que atua, na Europa, América Latina e África, assumindo-se entre os dois principais players de entrega em 24 dos 26 países em que opera, afirmando-se como líder global no setor das entregas on-demand.

A Glovo tem vindo a alavancar o seu crescimento global no desenvolvimento de uma equipa de talentos em engenharia e na aposta de desenvolvimento de sistemas de tecnologia de vanguarda. A empresa entrou recentemente no mercado polaco através da aquisição do Pizza Portal, um negócio avaliado em 35 milhões de euros, e do investimento num segundo centro tecnológico em Varsóvia. O objetivo da empresa é expandir a sua equipa global de tecnologia através da contratação de mais 300 engenheiros até meados de 2020, 40 engenheiros dedicados e 50 especialistas em produtos e tecnologia para o seu novo escritório em Varsóvia.

Ao canalizar o novo investimento para a expansão da equipa de tecnologia, a start up pretende continuar a aprimorar o desenvolvimento tecnológico através de uma maior simplificação da experiência dos utilizadores e da redução do tempo de espera para estafetas e clientes, mas também da aposta na abertura de dark stores e cook rooms.

Este novo investimento irá permitir à Glovo continuar a inovar no setor das entregas e desenvolver novas soluções e serviços em várias categorias, desde bebidas alcoólicas, a produtos farmacêuticos e outros necessários ao dia a dia. Para estimular o crescimento da categoria de compras, a Glovo vai continuar a apostar no desenvolvimento de parcerias estratégicas, similares às que estabeleceu com a Sonae em Portugal ou o Carrefour em Espanha, França, Itália e Argentina, e a investir nos desenvolvimentos dos seus próprios dark supermakets.

Atualmente, a empresa opera sete dark stores na Europa e na América Latina, com localizações em Barcelona, Madrid, Buenos Aires e Lima, e planeia abrir mais 100 até 2021.

Oscar Pierre, co-fundador e CEO da Glovo, disse: "Estamos muito satisfeitos em receber a Mubadala como investidor, e por fortalecermos, ainda mais, a nossa posição neste setor.”

E acrescenta: “Ter alcançado o status de unicórnio é algo verdadeiramente emocionante e uma prova do talento da empresa e da nossa determinação em continuar a inovar e criar ofertas disruptivas nas entregas on-demand. Apesar do nosso crescimento ter sido rápido e de termos alcançado este novo status, ainda temos a mesma visão que sempre tivemos: disponibilizar, instantaneamente, tudo na cidade para nossos clientes ".

Frederic Lardieg, sócio na Ventures para a Europa da Mubadala Capital, disse: “Em junho de 2018, a Mubadala lançou um fundo de 400 milhões de euros para investir em empresas de tecnologia europeias líderes como a Glovo. Este investimento é uma prova do nosso compromisso com o mercado europeu de tecnologia e estamos entusiasmados por liderar esta ronda de financiamento da Série E para permitir que a Glovo desenvolva os seus talentos e apoiar a expansão da sua oferta”.