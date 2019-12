Toni Pérez, jogador de hóquei do Sporting, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência na sequência do acidente de viação em que acusou uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente permitida. A informação foi avançada ontem ao i pela Polícia de Segurança Pública (PSP). “Como é procedimento neste tipo de situações, todos os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia”, afirmou a PSP, acrescentando que o jogador acusou “uma taxa de álcool acima do legalmente permitido – 2,49 g/l”. O i sabe que, no primeiro teste feito no local, a taxa era superior: 2,66 g/l.

Tal como o i revelou esta segunda-feira, o jogador de hóquei do Sporting foi apanhado alcoolizado depois de ter provocado um violento acidente na Avenida Lusíada, em Lisboa, no dia 30 de novembro.

O jogador espanhol seguia sozinho no seu veículo, na direção Benfica-Cidade Universitária, quando embateu na traseira de uma viatura que se encontrava imobilizada num semáforo vermelho.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo i, o automóvel de Toni Pérez, um Peugeot 3008 de cor branca, incendiou-se na sequência do impacto. O atleta saiu de imediato da sua viatura esquecendo-se, no entanto, de acionar o travão de mão. Como a via tem inclinação, o seu automóvel acabou por descair para trás sem ninguém ao volante, provocando um novo embate, desta vez contra a frente de um carro que seguia mais abaixo, na mesma direção. Dois condutores que assistiram ao episódio prestaram auxílio no local e conseguiram apagar as chamas com recurso a um extintor. “Do acidente, além dos danos materiais, resultaram ferimentos no condutor de um dos veículos, pelo que foi transportado ao Hospital de Santa Maria”, disse ontem a PSP, confirmando a informação já avançada pelo i na segunda-feira.