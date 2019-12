A ética e o algoritmo

Uma crítica que alguns fazem à UE é que se entretém demasiado a tentar perceber a complexidade da nova etapa tecnológica enquanto os outros já estão a começar a produzir em massa máquinas e soluções que aprendem e criam valor.

A palavra do ano 2019 escolhida pelo dicionário Oxford foi, afinal, uma expressão: emergência climática. É difícil prognosticar a palavra ou expressão que virá a ser escolhida em 2020, mas antevejo que terá algo a ver com a aceleração que se tem vindo a verificar na inteligência artificial, nos algoritmos que aprendem e nos mecanismos de transformação e controlo social que propiciam.

Recentemente patrocinei no Parlamento Europeu uma sessão de trabalho sobre o papel do ser humano num mundo cada vez mais influenciado pela inteligência artificial. Não é um tema fácil, tanto mais que a parafernália de máquinas e aplicações se está a desenvolver e a construir antes da consolidação dos alicerces legais e éticos que são fundamentais para que a revolução digital sirva a humanidade e para evitar que uns poucos, através dela, capturem a vontade e a liberdade da grande maioria.

O desenvolvimento da nova sociedade a gigabits tem de ter uma base legal e uma base ética. Os valores éticos, em particular, para serem eficazes têm de estar embebidos em todo o processo, influenciando os padrões-base de leitura da realidade.

A nova etapa do desenvolvimento tecnológico, ao entrar cada vez mais no território da interação homem-máquina, coloca questões-chave em relação à forma como tudo se vai traduzir no dia-a-dia das pessoas, na organização da sociedade e no sentido da vida.

Com a mudança extrema nas competências sociais e profissionais exigidas, qual será o balanço entre a destruição dos postos de trabalho tradicionais e a emergência de novas tarefas motivadoras, mobilizadoras e dignas para os seres humanos? Haverá menos trabalho nos domínios estruturados e mais no espaço da criatividade ou o trabalho será substituído pelo lazer, numa visão otimista, ou pela desocupação, numa perspetiva pessimista? Como poderá a União Europeia (UE) ser competitiva quando nela o acesso massivo aos dados é mais e melhor regulado e quando os seus orçamentos de investigação e desenvolvimento são claramente inferiores aos das potências concorrentes?

Não é possível dar respostas definitivas sem saber se a união estará à altura de fazer as escolhas certas. Não podendo competir pela antecipação nem pelo investimento, a UE tem de competir pela capacidade de fazer diferente, adequando sem burocracia o quadro legal e assumindo padrões éticos, pelos quais terá de lutar, para que se imponham como referências para esta nova etapa da evolução da sociedade e da humanidade.

Como responsável do meu grupo político (Socialistas & Democratas) no Parlamento Europeu pelas políticas de desenvolvimento da Europa Digital e da Estratégia para o Espaço, tudo farei para que a ética por princípio seja a marca de água do desenvolvimento dos algoritmos inteligentes.

Uma crítica que alguns fazem à UE é que se entretém demasiado a tentar perceber a complexidade da nova etapa tecnológica enquanto os outros já estão a começar a produzir em massa máquinas e soluções que aprendem e criam valor. Acredito que aquilo que é agora uma desvantagem possa vir a transformar-se numa vantagem. Quanto mais dimensão ética se embeber nos algoritmos, melhor eles poderão ser aliados de uma sociedade mais inclusiva, progressista e sustentável.

Eurodeputado