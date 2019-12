Quando Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles partiram para Bacurau, o Brasil não era o que é hoje. A história que tinham escrito – a de uma pequena comunidade no remoto sertão brasileiro que desaparece do mapa – era então pensada para um futuro próximo e, ainda que ancorado na realidade, distópico. À medida que foram avançando, os tempos foram-se aproximando, como se distópico fosse o presente. “É como se a gente estivesse lendo um livro sobre o futuro e de repente esse livro ficasse velho e agora fosse uma reportagem sobre o presente”. Eis a terceira longa-metragem do realizador de O Som ao Redor e Aquarius, filme do qual recupera a protagonista – Sônia Braga, para mais (uma) surpreendente interpretação.

Quando conversámos a propósito da estreia de Aquarius, em Lisboa, dizia que não era para ter sido um filme tão político esse – que se tornou pelas circunstâncias. Isto foi em 2017. Estava Temer no poder. Hoje está Bolsonaro, eleito quando o filme tinha já sido rodado mas ainda não tinha estreado. Como é que, da mesma forma que Aquarius, Bacurau dialoga com as circunstâncias políticas atuais?

Bacurau surgiu há muitos anos, mas sempre como um desejo de fazer um [tipo de] filme que não está sendo feito no Brasil. Seja qual for o talento que tiver, me interesso muito por conflitos que pegam o núcleo de um problema que todo o mundo sabe que está acontecendo e parto para desenvolver esse problema. Acho que isso tem tendência a apresentar um retrato instantâneo de uma certa energia do que está acontecendo na sociedade. O filme veio de quando, num festival de cinema, vimos alguns documentários que eram até bons mas não gostámos da maneira como esses documentários retratavam pessoas de comunidades distantes, pobres. Não que não fossem bem intencionados, mas existia ali um preconceito na forma como as pessoas eram retratadas.

Inferiorizando-as, explorando-as?

Falavam em “pessoas simples”. Quando alguém fala “aquelas pessoas são simples”, está tentando respeitar a simplicidade daquelas pessoas, mas... como assim, simples? Quem é você para dizer que elas são simples? O Bacurau começou assim, com o que a gente não queria fazer. Queríamos que as pessoas da comunidade de Bacurau fossem nossos heróis, no melhor sentido da palavra: aqueles com que você se identifica.

Como é que se chega a esse lugar de ausência de preconceito quando se chega de fora, da cidade?

Eu, como urbano? Com interesse e amor pelas pessoas, imagino. Essas comunidades são muito simples porque são pequenas: às vezes, uma rua única com algumas casas, uma igreja e uma escola. Mas, quando você se senta para conversar com as pessoas, elas são maravilhosas, as histórias são incríveis e sofisticadas. Elas têm um senso de história, têm uma carga cultural forte, de gerações que fazem uma determinada coisa. E há histórias de violência e de resistência e há muito humor. São pessoas fascinantes, e você conversa com elas. Aconteceu o Juliano [Dornelles, correalizador e coargumentista] ir numa comunidade e uma senhora que recebeu ele muito bem perguntar se ele queria conhecer o museu da comunidade e terminou levando ele para a casa dela, onde, na sala de estar, tinha uma parede que era o museu da comunidade. E não era uma coisa ridícula, era uma coisa linda. Se você tem interesse por isso, você tem interesse por isso; se chega lá e acha tudo pobre e ridículo e as pessoas tristes e atrasadas, aí é uma outra perspetiva. A questão é que normalmente isso não acontece na produção audiovisual brasileira. E aí você pode pensar que também nos EUA em relação aos rednecks e à representação de pessoas de comunidades (geralmente em filmes de horror tem endogamia, todo o mundo é meio deformado...). Se você inverte isso, aí já está fazendo um ato político.

É mesmo.

E se historicamente essa região é maltratada politicamente, então tudo isso vira questão política. Aquilo é muito real, mas ao mesmo tempo é muito político.

E metafórico.

Acha? Muita gente está comentando que é incrível. Não é incrível, aquilo é o Brasil. Eu, como pernambucano, já passei por inúmeras situações no Sudeste, tipo “really”?

O que é que se diz que é “incrível”?

A tensão muito clara e muito pouco vista entre os dois personagens do Sudeste e as pessoas de Bacurau. Já contei essa história algumas vezes: era crítico de cinema e fui convidado para uma junket no Rio de Janeiro. Chego no Copacabana Palace e a assessora de imprensa de São Paulo – clássica assessora de imprensa de São Paulo – diz: “Bem-vindo Kleber, você vai precisar de tradutor, não vai?”. “Não, não, eu falo inglês”. “Ah, bacana, pessoal de Recife falando inglês!”. Acho que isso fala muito da divisão cultural e política que existe no país e que faz parte do filme de uma certa forma. Mas inúmeros aspetos do filme foram sendo alcançados pela realidade.

Exatamente como aconteceu com Aquarius. São filmes quase proféticos.

Um incidente que deixou a gente muito impressionada foram os meses que antecederam a eleição de Trump, em que a gente começou a ver o pior dos Estados Unidos em termos de posições reacionárias, e a sua eleição. É como se a gente estivesse lendo um livro sobre o futuro e de repente esse livro ficasse velho e se tornasse uma reportagem sobre o presente. O roteiro era ligeiramente futurista, agora, ele é um pouco menos.

Menos distópico também.

E menos distópico desde a eleição de Trump, porque as coisas que ele falou durante a campanha, acredito que ninguém nos Estados Unidos numa posição de líder tenha falado antes. Foi, como se fala em inglês, outrageous. E isso... não é que tenha diminuído o roteiro, mas ele acabou sendo menos absurdo. A ideia de os americanos virem para uma região remota fazer aquele jogo deixou de ser tão absurda. As pessoas continuam falando em Bolsonaro: quando terminámos de filmar, em maio do ano passado [2018], Bolsonaro era uma piada, não era uma realidade. Até setembro ele não era uma realidade. Em setembro é que as pessoas começaram a se entreolhar e a dizer “será?”. E aí ele ganhou a eleição. É uma questão de zeitgeist. Aconteceu com o Aquarius, de uma maneira espetacular – foi lançado a 30 de agosto, a data tinha sido definida em Cannes, nada a ver, e Dilma foi finalmente expulsa do Palácio [do Planalto] a 29 de agosto. É inacreditável. Parecia parte da campanha do filme.

Há aqui não só uma grande influência do cinema americano da década de 1970 como também de vários géneros.

Eu e o Juliano crescemos, como qualquer pessoa, vendo filmes americanos, mas com uma admiração muito grande por uma ética e por uma estética de filmes que são muito específicos do final dos anos 60 e dos anos 70. Muita gente tem identificado o cinema brasileiro e o cinema americano como se fosse tudo parte de um caldo especial nesse filme, mas uma coisa em que a gente estava muito interessada era ter crescido vendo filmes e diferenciando a maneira como eles são a partir da imagem. O cinema português tem uma determinada imagem, que tem a ver com a formação dos cineastas, com o equipamento, os laboratórios – talvez a Tobis Portuguesa tivesse uma determinada imagem, Lisboa talvez tenha uma determinada luz. A gente queria bagunçar um pouco isso: queria fazer um filme brasileiro que fosse extremamente brasileiro na lógica, na ética e no ser, mas que fosse filmado com equipamentos americanos, que dariam uma sensação muito estranha de você estar vendo algo muito familiar...

Vindo de fora?

De fora mas que não é de fora na verdade. Então fizemos um esforço muito grande para trazer lentes Panavision dos anos 70, a série C, que são relíquias na verdade. Foi um esforço, mas o look do filme me interessa muito porque é totalmente único em relação ao cinema brasileiro. Muitas vezes parece um filme americano, mas a lógica interna dele e a atenção que dá aos personagens não são a de um filme americano. Mas quando está com os [personagens] americanos parece ainda mais um filme americano. Isso gera uma confusão muito grande na cabeça do espetador. Já muita gente me falou isso. Achei incrível essa reação. Essa forma de filmar é uma espécie de Cavalo de Troia para o filme: o filme é brasileiro mas tem um look industrial que na verdade não está ao serviço da indústria, está ao serviço de contar uma história brasileira.

Esta é a sua primeira longa-metragem fora da cidade.

Foram quase cinco meses no sertão, que é um lugar incrível. Amei fazer os filmes na cidade, eram lugares muito particulares. É como se estivesse me distanciando: O Som ao Redor foi feito na minha rua, com uma locação na minha casa, o Aquarius foi a três quilómetros de distância, na praia, e agora a gente vai para o sertão.