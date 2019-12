A Juventus venceu esta tarde a Sampdoria (2-1), em jogo inaugural da ronda 17 da Liga italiana.

O resultado coloca o clube de Turim na liderança, com 42 pontos, mais três do que o Inter, que só entra em campo no sábado.

Com o jogo empatado a uma bola, Cristiano Ronaldo fez o 2-1 final, marcando pelo 5.º jogo consecutivo. Mais do que isso: o cabeceamento do astro português está a correr mundo devido à sua elevação após cruzamento de Alex Sandro.

A Sky Sports diz que que CR7 saltou cerca de 71 cm, tendo atingido a altura máxima de 2,56 metros. Para ver e rever.

É um pássaro? É um avião? Não, é Super-CR7 a saltar mais alto que toda a defesa adversária e a fulminar completamente as redes da Sampdoria. Golaço! pic.twitter.com/c7rKBaLsJG — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) 18 de dezembro de 2019

Entretanto o português já reagiu, mostrando-se surpreendido mas muito feliz com vitória: "Cheguei aos 2.56 metros? Não sabia. Estou muito feliz com o resultado, foi um jogo extremamente difícil e a Sampdoria jogou muito bem. Toda a equipa mostrou a atitude certa. Foi um bom golo e estou satisfeito por ter ajudado a minha equipa com mais três pontos".