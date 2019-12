A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) voltou a reunir-se para realizar a quinta edição de um calendário solidário. Este ano, 21 rapazes e oito mulheres, quase todos atletas, escolheram retratar um problema bastante sério para a comunidade estudantil: arranjar habitação. E deixaram-se fotografar nus por Nuno Gonçalves, que idealizou todo o projeto.

"A nudez é uma exposição visual, mas também física. Nesse estado, perde-se a defesa face aos elementos. Da mesma forma, a falta de alojamento é uma dupla exposição. É física, devido aos elementos; é social, pela subjacente fragilidade face aos preços do mercado de habitação", explicam, em comunicado. "Os modelos retratados estão desabrigados, assim como os estudantes que se batem com dificuldades em encontrar casa”, acrescenta a nota.

No calendário de 2020 participam atletas como Diogo Branquinho, atleta de Andebol do FC Porto, Nilson Miguel (Campeão Europeu de Futsal em 2016) e Maria João (Voleibol), do Sporting Clube de Braga.

“O problema da habitação é um problema grave, que deve ser olhado com extrema preocupação. É uma responsabilidade de todos, garantir que os estudantes possam ter as melhores condições para ter acesso a ensino de qualidade, pois este é um factor decisivo para o desenvolvimento do nosso país”, afirma Ricardo Machado, que figura na foto que reencenou a 'Última Ceia', citado pela TVI24.

“Esta foto, tem uma simbologia muito especial, é um dos quadros mais famosos mundialmente, com um significado muito grande para o catolicismo. A irreverência do nosso grupo, vem demonstrar mais uma vez que se pode juntar a solidariedade, significado e um toque de humor que tão bem nos caracteriza", sublinha.

Ricardo Aido, médico da Seleção Nacional de Voleibol, que se estreou na iniciativa este ano, também falou sobre a importância do tema e da urgência em resovê-lo. "Atualmente é sufocante para quem se vê obrigado a estudar fora da sua cidade, quer pela escassez de oportunidades quer pelos preços galopantes e que nos últimos anos não param de subir. É uma problemática que pela complexidade inerente terá que envolver toda a sociedade sobretudo aqueles a quem cabe decidir sobe pena de dentro de pouco ser incomportável (se é que já não é) termos estudantes cujas famílias não têm habitação nas grandes cidades a não conseguir frequentar o ensino superior em Portugal".

As verbas angariadas com a venda do calendário revertem, pelo quinto ano, a favor do Fundo Social de Emergência, que apoia estudantes com dificuldades financeiras.

O calendário está à venda por cinco euros e encontra-se disponível na sede da AAUM, gabinetes de apoio ao aluno e pavilhões desportivos e nas lojas do Sporting Clube de Braga.