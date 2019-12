Bruno Fernandes foi considerado um dos 100 melhores jogadores do mundo de 2019, pelo jornal britânico The Guardian. O jogador do Sporting ocupa a 69.º posição da lista.

Embora a lista seja composta por 100 futebolistas, a publicação não revelou ainda o top 40. Além do jogador português, destacam-se vários jogadores como Philippe Coutinho, do Bayern (100.º), Zlatan Ibrahimovic (96.º), Dele Alli, do Tottenham (89.º), Memphis Depay, do Lyon (76.º) e Marcus Rashford, do Manchester United (72.º).

Pela primeira vez, Gabigol (52.º), do Flamengo e Haaland (53.º), do Salzburgo fazem parte da lista.

Recorde-se que, em 2018, Luka Modric liderava o ranking. Este ano, o croata ocupa o 45º lugar.