Rui Pinto só saberá se vai a julgamento no dia 13 de janeiro. A data foi anunciada, esta quarta-feira, pela juíza de instrução criminal (JIC) Cláudia Pina, após a realização da sessão de debate da instrução, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.

Além de Rui Pinto, também Aníbal Pinto, ex-advogado do pirata informático à data dos factos e que também é arguido no processo, saberá no mesmo dia a decisão instrutória. Aníbal Pinto foi ouvido hoje no tribunal e, à saída, garantiu que não cometeu nenhum crime.

Recorde-se que o criador do Football Leaks é acusado pelo Ministério Público (MP) de 147 crimes , 75 dos quais de acesso ilegítimo, 70 de violação de correspondência, um de sabotagem informática e um de tentativa de extorsão. Aníbal Pinto é acusado de um crime de tentativa de extorsão.