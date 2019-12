Uma padaria em Mem Martins, Sintra, foi alvo de uma tentativa de assalto, esta quarta-feira, por parte de uma criança, de 12 anos. A notícia foi avançada pela TVI, que cita fonte policial.

De acordo com a estação televisiva, o caso ocorreu por voltas das 11h00. A menor entrou no estabelecimento com uma faca de cozinha e ordenou que lhe dessem o dinheiro da caixa. Graças à intervenção de populares, o assalto acabou por ser evitado, uma vez que conseguiram dominar a criança até à chegada das autoridades.

A menor acabou por ficar ferida no olho e, já depois de detida pela PSP, foi transportada ao Hospital de Cascais. Segundo a TVI, a criança foi depois entregue a uma tia, sua tutora, e a arma branca apreendida.