Depois de ter sido decidido que os deputados únicos não iriam estar presentes na conferência de líderes, Joacine Katar Moreira reagiu, esta quarta-feira, à decisão. Depois de a comissão dos Assuntos Constitucionais ter aprovado a revisão ao regimento que não dá direito nem à participação, nem ao estatuto de observador na conferência, a deputada do Livre afirmou que “o único argumento” que encontra para este “afastamento” prende-se com o facto de os partidos excluídos poderem vir a eleger mais deputados numa próxima legislatura.

“O único argumento que encontramos para o afastamento absoluto dos deputados únicos da conferência de líderes não é o dia de hoje. É o dia de amanhã. Há um receio que aconteça com os atuais deputados únicos o que aconteceu com o deputado único do PAN na última legislatura" defendeu Joacine, recordando que numa “única legislatura” o, na altura, deputado único André Silva conseguiu tornar-se num grupo parlamentar – elegendo o partido, em outubro, mais três deputados.

Para a deputada, existiu “uma retórica” para alargar os direitos dos deputados, que depois não teve tradução prática neste regimento.