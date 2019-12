A casa de Nélson Semedo (Barcelona) foi assaltada esta quarta-feira, momentos antes do jogo entre o Barcelona e o Real Madrid. A informação está a ser avançada pela Cadena Ser.

Ainda não são conhecidos pormenores, não se sabendo o que foi roubado ou mesmo se estava alguém em casa quando o assalto aconteceu (pelas 13 horas de Portugal Continental).

Diga-se, porém, que este está longe de ser um caso isolado, uma vez que ainda no passado mês de outubro a Guardia Civil desmantelou uma rede especializada no assalto a residências de jogadores.

Já foram vítimas deste tipo de crimes Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, Casemiro (Real Madrid) ou Álvaro Morata (Atlético de Madrid).

Barcelona-Real Madrid em Camp Nou

O Barcelona-Real Madrid é um encontro em atraso da 10.a jornada da Liga espanhola, inicialmente marcado para o dia 26 de outubro, mas na altura adiado devido à instabilidade política na Catalunha. Assim, os blaugrana vão receber a partir das 19 horas os merengues, numa altura em que as duas equipas dividem o topo da tabela com os mesmos 35 pontos.

Tanto os catalães como o emblema da capital vizinha chegam, de resto, a este encontro num bom momento. Messi e companhia seguem há oito jogos sem perder (entre todas as competições), enquanto o conjunto de Zidane não conhece o sabor da derrota há 11.

Lutar pela liderança isolada do campeonato é a prioridade dos dois clubes, que poderão até continuar colados no topo da tabela em caso de empate. A fechar o pódio de La Liga surge o Sevilha dos portugueses Daniel Carriço e Rony Lopes, com 31 pontos (mais um jogo do que Barça e Real).