A Mota-Engil assinou dois contratos para projetos nas Honduras e em Angola no valor de 450 milhões de euros. A empresa portuguesa comunicou os acordos à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O contrato nas Honduras totaliza cerca de 195 milhões de euros e terá uma duração estimada de 36 meses. O projeto contempla a construção de uma nova instalação hidroelétrica denominada de El Tornillito com uma potência instalada de 194 MW.

O contrato em Angola totaliza cerca de 115 milhões de euros e terá uma duração estimada de 30 meses. A obra contempla a execução de três atividades principais: a conclusão do sistema elevatório norte, a construção do perímetro irrigado do Calueque e a construção de uma central de geração híbrida. Prevê-se que o financiamento integral deste projeto seja assegurado por uma instituição de crédito à exportação.

A Mota-Engil informou ainda que assinou um contrato de mineração na Guiné-Conacri que totaliza um montante de 220 milhões de euros. A empresa informou que o contrato de serviços de mineração para uma mina de ouro (propriedade da Société des Mines de Mandiana, S. A.) vai ter uma duração estimada de seis anos e nove meses.

Adicionalmente, a Mota-Engil também informou que uma das suas subsidiárias no México (a Mota-Engil México) obteve autorização para a aquisição da concessionária da auto-estrada Cuapiaxtla-Cuacnopalan, com uma extensão total de 63 quilómetros, dos quais os 26 quilómetros existentes apenas serão reabilitados. Esta concessão implica um investimento total superior a 200 milhões de euros, um prazo de 30 anos após o fecho financeiro, incluindo 24 meses de período de construção para executar cerca de 140 milhões de euros, e uma taxa interna de rentabilidade garantida de 13,5% em termos reais.