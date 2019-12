A taxa de inflação anual em Portugal manteve-se estável em novembro, situando-se em 0,2%, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Segundo o gabinete estatístico europeu, Portugal e Itália registam as taxas de inflação anuais mais baixas de toda a União Europeia e zona Euro, muito abaixo da média, que se situa em 1,3% e 1%, respetivamente.

A regra tem indicado uma aceleração em cadeia, em comparação com o mês de setembro, situação que se verifica igualmente em Portugal (em setembro a taxa de inflação era de -0,1%). Ainda assim, os valores homólogos descem, face aos números do mesmo período do ano passado (a taxa em Portugal era de 0,9% em novembro de 2018). Há um ano, a taxa de inflação anual na União Europeia era de 2% e na zona Euro de 1,9%.

Para além de Portugal e Itália, a taxa de inflação anual mais baixa foi registada na Bélgica (0,4%). Pelo contrário, os valores mais altos situam-se na Roménia (3,8%), Eslováquia (3,4%) e República Checa (3%).