A PSP de Lisboa deteve dois taxistas, com 65 e 48 anos, pelo crime de especulação. Transportavam passageiros do Aeroporto de Lisboa para o centro da cidade e exigiam valores superiores aos marcados no taxímetro.

Segundo o Correio da Manhã, quando foram abordados pelas autoridades tentaram ocultar os valores.

A polícia acabou por apreender as viaturas e deter os dois homens, que foram já notificados a comparecer em tribunal, para primeiro interrogatório judicial onde lhes serão aplicadas as medidas de coação.