Graça Fonseca revelou, esta terça-feira, durante uma audição parlamentar pedida pelo Bloco de Esquerda, que janeiro receberá todas as estruturas que foram excluídas dos concursos da Direção-Geral das Artes (DGArtes). Graça Fonseca garantiu ainda que serão feitos “ajustamentos” no modelo de apoio.

A responsável explicou que não serão feitas mudanças de fundo, mas sim uma “revisão crítica” dos resultados dos concursos. “Em 2020 não haverá apoio sustentado, portanto é um ano particularmente bom para fazer este trabalho e trabalhar em ajustamentos necessários no modelo. Será feito em diálogo com as diversas entidades. Vou pedir propostas de soluções”, explicou.

Sem adiantar detalhes sobre de que forma será dado apoio às entidades excluídas dos concursos da DGArtes, como o Centro Dramático de Évora e a bienal de Artes de Cerveira, Graça Fonseca reforçou apenas a ideia de que “a rota de investimento de apoio à artes tem de crescer”.