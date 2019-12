Então, para este ano proponho, para aliar a uma mesa rica, uma das receitas mais clássicas desta época, o crumble de maçã, uma sobremesa quente e confortante. Com um spin na receita tradicional, resultou na perfeição, aprovado em unanimidade por uma crítica fantástica que sabe o que são doces de verdade. Como disse a Guida, sabe a Natal. Pois era mesmo isto que eu pretendia, saber a Natal. Por isso, a ideia é abusar de algumas especiarias e ingredientes tão típicos desta época. E que são aliados fantásticos da nossa saúde. A maçã, rica em nutrientes e com poucas calorias; frutos secos, cheios de gorduras boas que melhoram; e zinco, magnésio, vitamina do complexo B, e selénio. É só coisas boas, as especiarias, que são tudo de bom e nos enchem de emoções. E já todos sabem que sou adepta de muito sabor, mas também de simplicidade e de receitas práticas que nos permitam ter tempo para outras tarefas – mais ainda nesta altura do ano, em que ao invés de usufruirmos, ficamos assoberbados entre compras, presentes e mais isto ou aquilo. Lembre-se que a ideia é viver, amar e ser feliz.

Com Amor

O meu Crumble de Maçã

Ingredientes

Topping

1 copo de nozes picadas

1 copo de amêndoas grosseiramente picadas

1 colher de sopa de mel

Pitada de canela

Raspa de limão

Recheio

1 kg de maçãs lavadas e cortadas

Sumo de meio limão

1 colher de chá de canela

1 pedaço de gengibre laminado

Pitada de noz-moscada

Método

Coloque todos os ingredientes do recheio num tacho, adicione água à medida para cobrir as maçãs e deixe cozer até ficarem macias.

Entretanto aqueça uma frigideira, toste ligeiramente os frutos secos e retire do lume. Adicione o mel, a raspa de limão e canela, e envolva bem. Numa vasilha coloque a maçã, adicione as nozes e sirva.

Nota: Pode servir quente ou, no dia seguinte, sirva com iogurte natural para um excelente pequeno-almoço.