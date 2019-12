António Costa elogiou os membros da Polícia Marítima que se encontram nas ilhas gregas de Samos e Lesbos, a realizar controlo das fronteiras e resgatar migrantes que atravessam o mar Egeu para chegar à costa grega, durante um jantar de Natal, na ilha de Samos, onde vários membros das forças portuguesas estavam presentes.

"Vi imagens emocionantes sobre o vosso trabalho. Sei que não estão expostos a situações de combate, como na República Centro Africana, ou a situações de risco como em outras missões externas de Portugal no Afeganistão e Iraque", começou por dizer o primeiro-ministro.

No entanto, Costa reconhece que nesta missão "depara-se com a experiência difícil de contactar diretamente com situações extremas de carência humana, pessoas que estão em situação totalmente desesperada. Ora, esse trabalho é notável", elogiou.

O primeiro-ministro destacou também a coragem dos operacionais em estarem longe da casa e da sua família. "Mas, sobretudo neste período de Natal, é mais difícil essa distância. Estou certo de que as vossas famílias terão muito orgulho no trabalho que estão aqui a desenvolver", acrescentou António Costa.

As forças portuguesas já resgataram este ano cerca de dois mil migrantes. Desde 2014, estima-se que tenham resgatado 6.940 pessoas em missões de salvamento.

António Costa disse depois saber que, para os militares e forças de segurança nacionais destacas no exterior, é sempre difícil estarem longe das respetivas famílias.