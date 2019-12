Winston Churchill sempre foi rico em frases para a História. Quando lhe perguntaram, certa vez, a que se devia a sua longevidade, respondeu: “Ao exercício físico. Nunca fiz”. Uma blague, claro. Um combatente da Guerra dos Boers terá sido sujeito, obrigatoriamente, a meia dúzia de movimentos ginasticados.

Em dezembro de 1943, Winston estava um bocado atrapalhado. Uma viagem ao Médio Oriente, com quilómetros e quilómetros percorridos, e uma série consecutiva de conferências e reuniões com governantes locais exigiram muito da sua impressionante resistência. Acabou rodeado de enfermeiras, algo que lhe terá agradado com certeza, e alvo da preocupação internacional, ao ponto de o New York Daily News ter aberto a primeira página com uma manchete de apoio: “Boa sorte, Churchill!”

Winston tinha 69 anos e ainda iria viver mais 22, pelo que as notícias sobre a sua debilidade parecem, agora, acintosamente exageradas. “Em Portugal, a doença de Churchill causou arrepios”, publicava um diário da época. “Ele é o símbolo da firmeza do povo britânico e do amor pela liberdade”. Belas palavras para um país que ficava velho com o Estado Novo.

Em bom lugar Pelo caminho, um médico inglês, instado a comentar a saúde do estadista, tratou de assegurar que ele estava muito melhor no Médio Oriente do que em Londres: “A sua convalescença será muito mais rápida longe do frio e da humidade de Inglaterra”.

E a Inglaterra, essa, angustiava-se. O News Chronicle debruçava-se sobre a matéria sem esconder a ansiedade: “Há apenas um Churchill! A sua chefia durante três anos e meio foi daquelas que ultrapassam o criticismo estrito: nunca, na nossa história, houve maior peso sobre o espírito e a vontade de um só homem. Os trabalhos de Churchill nos últimos meses devem ter exigido muito à sua resistência física”. Por seu lado, o Daily Sketch acrescentava: “Todo o Império e todos aqueles que amam a liberdade, em qualquer parte do mundo, se unirão no desejo fervoroso do restabelecimento rápido de Churchill”.

O grande Winston não se deixaria abater por uma pneumonia. Mesmo que fosse a segunda em dois anos. Por mais fanhoso e febril que estivesse, por mais que tossisse cavernosamente, insistia em beber a sua dose diária de champanhe, de preferência logo mal se levantava. Os boletins clínicos, publicados com a frequência de três por dia, iam sossegando os britânicos e o mundo. Clementine, sua esposa, foi ao seu encontro. Talvez conseguisse introduzir algum juízo na casmurra cabeça do marido e o impedisse de teimar em falar a toda a hora com os seus colegas do Gabinete de Guerra, insistindo que não deveria haver qualquer demora nos planos estabelecidos, sobretudo após a Conferência de Teerão. Aborrecido por passar os dias confinados a uma cama, vingava-se na leitura compulsiva de livros e jornais.