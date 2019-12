O ministro das Finanças, Mário Centeno, garante que a baixa inflação é uma consequência das medidas tomadas este ano. Medidas, garante, também de natureza política e económica.

Em entrevista à TVI, o ministro das Finanças destacou a redução dos preços nos passes sociais, a gratuidade dos manuais escolares e a redução do tarifário da eletricidade como alguns dos principais fatores que justificam a baixa inflação.

"Este conjunto de fatores, que são eles próprios decorrentes do esforço orçamental que o Estado fez permitiu a redução dos preços na economia portuguesa e isso são boas notícias", disse. "Esta redução de preços causa uma dinâmica na economia portuguesa. Foi um esforço orçamental", garantiu Centeno.

Questionado sobre se haverá alguns truque em usar a inflação do ano que está a acabar, Centeno foi direto: "Não há nenhum truque". Isto porque se trata apenas "de uma questão de usar não estimativas que muitas vezes não se confirmam", disse o ministro, garantindo que têm existido "exemplos históricos desse fenómeno" e que é importante "jogar com variáveis que são conhecidas".

Questionado sobre os erros do orçamento, Centeno garantiu ter sido um problema na não atualização de um quadro. "Desse quadro para o quadro final, aconteceram dois movimentos, os dois positivos".

E explicou: "Em 2019 há uma revisão em alta dos impostos previstos nesse quadro face ao final porque a receita fiscal em novembro teve um comportamento melhor do que aquilo que tinha sido o comportamento dos últimos meses. O que são muito bons indicadores para a economia portuguesa. Na receita do IVA, na receita do IRS, houve uma aceleração dessa evolução e isso é bom. O quadro para 2020 não tinha o impacto das medidas fiscais que agora revelámos. Não tinha o impacto da redução de 120 e poucos milhões de euros nos impostos diretos", disse o ministro das Finanças, acrescentando que era "exatamente essa a diferença face à receita fiscal".