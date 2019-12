Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, disse esta terça-feira que quer alterar lei do Brexit para impedir que as negociações com a UE sobre a transição da saída vão além de 2020.

Johnson disse que ia trabalhar “24 horas por dia” para cumprir as promessas que efetuou nas últimas eleições. O primeiro-ministro recebeu uma esmagadora maioria no Parlamento britânico com a promessa de “concretizar o Brexit”.

O negociador-chefe para o Brexit, Michel Barnier, disse que o bloco europeu iria fazer o que podia para cumprir o prazo. “Faremos o máximo”, disse aos repórteres, depois de questionado se conseguiria cumprir o prazo para selar o acordo comercial e evitar um divórico sem acordo.

Separadamente, o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, avisou que o prazo ia ser “muito limitado” para selar um acordo ambicioso. “Será realmente problemático manter negociações e chegar a um compromisso para um acordo comercial abrangente”, sublinhou.