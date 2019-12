Está feito. O Flamengo, de Jorge Jesus, venceu, por 3-1, o Al-Hilal, antiga equipa do treinador português, na meia-final do Mundial de clubes, garantindo desta forma o apuramento para o jogo derradeiro da competição.

Em Doha, os sauditas até foram os primeiros a marcar, por Salem Al-Dawsari, na primeira metade da partida (19 minutos).

Os três golos do conjunto do Rio de Janeiro só chegariam na segunda parte. De Arrascaeta, aos 49', devolveu a igualdade ao marcador e, depois, Bruno Henrique (78'), de cabeça, fez o golo da reviravolta. Já aos 82 minutos, e após cruzamento rasteiro de Bruno Henrique, Al Bulayhi fez um auto-golo que selou o 3-1 final favorável à equipa rubro-negra.

Já com o 3-1 no marcador, o peruano André Carrillo (ex-jogador do Benfica) viu o vermelho direto após entrada duríssima sobre De Arrascaeta.

Agora, o Mengão fica à espera de saber qual é o adversário na final, que sai do encontro entre os ingleses do Liverpool e os mexicanos do Monterrey, que disputam a segunda meia-final esta quarta-feira.

A final da prova está agendada para dia 21 deste mês.