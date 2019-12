Uma colisão entre dois carros, na avenida Futebol Clube do Porto, em Marco de Canaveses, no Porto, provocou três feridos, todos eles na casa dos 70.

O alerta foi registado às 17h15. Duas das vítimas, do sexo masculino, encontram-se em estado grave. A mulher não corre risco de vida, segundo o Correio da Manhã.

Os três feridos foram transportados para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel. No local estiveram 12 operacionais, três viaturas dos Bombeiros de Marco de Canaveses e uma equipa de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.